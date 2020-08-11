Росія заявляє, що першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19.

«Наскільки мені відомо, сьогодні вранці вперше в світі зареєстрована вакцина проти нової коронавірусної інфекції», – сказав президент Росії Володимир Путін під час засідання з членами уряду.

Міністр охорони здоров’я Росії Михайло Мурашко розповів, що клінічні випробовування проводили в Сеченовському університеті МОЗ та у філії Головного військового госпіталю імені Бурденка. Він стверджує, що вакцина показала високу ефективність та безпеку: у всіх добровольців виробилися високі титри антитіл до COVID-19.

Вакцину розробив Центр імені Гамалеї Міністерства охорони здоров’я Росії.

Путін переконує, що одній з його дочок вже вкололи російську вакцину.

«Я думаю, що в цьому сенсі вона взяла участь в експерименті. Після першого уколу, після першого щеплення температура була у неї 38, на наступний день 37 з невеликим, і все. Після другого уколу, другого щеплення теж температура трохи піднялася, але потім зійшла нанівець», – заявив президент Росії.

У світі виявили вже понад 20 мільйонів хворих на COVID-19. Росія перебуває на четвертому місці у світі за кількіть виявлених випадків коронавірусної інфекції.

Наразі в низці країн продовжуються випробування вакцин. Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко висловлював сподівання, що серійне виробництво препаратів повинне розпочатися на початку 2021 року.