Степанов про хворих на COVID-19: зростає кількість людей, які потребують госпіталізації

Зростає кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Зростає кількість людей, які потребують госпіталізації. Станом на ранок вівторка до стаціонарних відділень госпіталізовано 5 549 осіб, місяць тому кількість госпіталізованих була 3 912. Всі медзаклади ми намагаємося забезпечити відповідним обладнанням, підведенням кисню. Наприклад, ми збільшили кількість ліжок, які забезпечені централізованим киснем на майже 2,5 тисячі», – сказав Степанов.

За його словами, він запропонував доручити головам обласних державних адміністрацій суттєво збільшити кількість ліжок із підведенням кисню та довести цей показник до 80% від загальної кількості.

Cтаном на 11 серпня в Україні виявили 83 115 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померла 1 951 людина, одужали майже 45 тисяч.