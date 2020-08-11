У світі коронавірусом інфіковано понад 20 мільйонів людей

Станом на 11 серпня у світі коронавірусом інфіковано 20 014 574 людини. Про це свідчать дані Університету Джонса Гопкінса.

Від COVID-19 померли 734 755 людей, одужали понад 12,2 мільйона.

Найбільше інфікованих у США ( понад 5 млн, померли 163 425, одужали більш ніж 1,6 млн), Бразилії (3 млн, померли 101 752, одужали майже 2,4 млн) та Індії (понад 2,2 млн, померли 44 386, одужали більш ніж 1,5 млн).

В Україні станом на 10 серпня зафіксували 81 957 випадків коронавірусної хвороби. Одужали 44 359 людей, 1 922 – померли.