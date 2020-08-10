Лідер луганської «Зорі» захворів на COVID-19

У одного з лідерів луганського футбольного клубу «Зоря», півзахисника Дмитра Іванісені діагностовано інфікування коронавірусом, повідомляє клуб 10 серпня у фейсбуці.

«6 серпня нездужання відчув півзахисник Дмитро Іванисеня. Медичний штаб оперативно відправив гравця для здачі ПЛР-тесту. За результатами тесту у гравця був діагностований коронавірус. Наразі Дмитро Іванисеня перебуває на двотижневій самоізоляції. Самопочуття у гравця хороше. Сам футболіст скаржиться лише на відсутність смаку та нюху. Дмитро перебуває під постійним наглядом лікаря команди. Найближчим часом гравцеві проведуть повторний тест», – ідеться в повідомленні.

Футбольний клуб «Зоря» вжив усі необхідні заходи, також вказано в інформації. 7 серпня ввечері був призупинений тренувальний процес, 8 і 9 серпня вся команда перебувала на самоізоляціх. Про цей випадок, згідно з вимогами, негайно повідомили прем’єр-лізі і медичному департаменту Української асоціації футболу (УАФ).

Повністю вся команда і тренерський штаб пройшли додаткове ПЛР-тестування вранці 9 серпня. Увечері були отримані результати. Всі вони негативні.

З 10 серпня команда продовжила тренувальний процес. 11 серпня о 17:00 на стадіоні «Торпедо» в Запоріжжі «Зоря проведе запланований спаринг із «Дніпром-1».