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10 серпня 2020, Київ 15:48
Новини | Коронавірус

У МЗС розповіли, які гуманітарні вантажі передали з Китаю за час пандемії

Літак «Іл-76», який прибув з гуманітарною допомогою з Китаю, Бориспіль, 24 червня 2020 року

Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода розповіло, які гуманітарні вантажі передали з Китаю за час пандемії.

Перша партія гуманітарної допомоги надійшла 1 червня. Тоді привезли:

  • 2016 тест-систем для діагностики коронавірусу;
  • 1000 медичних захисних костюмів;
  • 500 безконтактних інфрачервоних термометрів;
  • 1000 медичних захисних окулярів;
  • 1000 пар одноразових стерильних хірургічних рукавиці.

Наприкінці травня – на початку червня до України надійшло ще кілька траншів китайської урядової гуманітарної допомоги, у тому числі:

  • 50 016 тест-систем для діагностики коронавірусу;
  • 50 000 медичних масок;
  • 30 000 медичних захисних окулярів;
  • 1 000 безконтактних інфрачервоних термометрів;
  • 200 000 медичних хірургічних масок;
  • 30 000 медичних захисних костюмів;
  • 50 000 одноразових медичних рукавичок.

Крім того, 24 червня в Україну прибула допомога, надана китайськими державними організаціями, корпораціями, урядами провінційного та місцевого рівня, Пекінською організацією Товариства Червоного Хреста КНР, приватними організаціями та фізичними особами. Україна отримала:

  • 10 апаратів штучної вентиляції легень;
  • 1 172 850 захисних медичних масок;
  • 185 200 медичних рукавичок;
  • 9 250 одиниць захисного одягу;
  • 2 420 пар захисних окуляр;
  • 1 208 тестів на COVID-19;
  • 600 інфрачервоних безконтактних термометрів.

Наразі Україна не зверталася до Китаю з проханням додатково надати гуманітарну допомогу.

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