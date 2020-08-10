У МЗС розповіли, які гуманітарні вантажі передали з Китаю за час пандемії

Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода розповіло, які гуманітарні вантажі передали з Китаю за час пандемії.
Перша партія гуманітарної допомоги надійшла 1 червня. Тоді привезли:
- 2016 тест-систем для діагностики коронавірусу;
- 1000 медичних захисних костюмів;
- 500 безконтактних інфрачервоних термометрів;
- 1000 медичних захисних окулярів;
- 1000 пар одноразових стерильних хірургічних рукавиці.
Наприкінці травня – на початку червня до України надійшло ще кілька траншів китайської урядової гуманітарної допомоги, у тому числі:
- 50 016 тест-систем для діагностики коронавірусу;
- 50 000 медичних масок;
- 30 000 медичних захисних окулярів;
- 1 000 безконтактних інфрачервоних термометрів;
- 200 000 медичних хірургічних масок;
- 30 000 медичних захисних костюмів;
- 50 000 одноразових медичних рукавичок.
Крім того, 24 червня в Україну прибула допомога, надана китайськими державними організаціями, корпораціями, урядами провінційного та місцевого рівня, Пекінською організацією Товариства Червоного Хреста КНР, приватними організаціями та фізичними особами. Україна отримала:
- 10 апаратів штучної вентиляції легень;
- 1 172 850 захисних медичних масок;
- 185 200 медичних рукавичок;
- 9 250 одиниць захисного одягу;
- 2 420 пар захисних окуляр;
- 1 208 тестів на COVID-19;
- 600 інфрачервоних безконтактних термометрів.
Наразі Україна не зверталася до Китаю з проханням додатково надати гуманітарну допомогу.
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