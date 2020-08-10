У МЗС розповіли, які гуманітарні вантажі передали з Китаю за час пандемії

Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода розповіло, які гуманітарні вантажі передали з Китаю за час пандемії.

Перша партія гуманітарної допомоги надійшла 1 червня. Тоді привезли:

2016 тест-систем для діагностики коронавірусу;

1000 медичних захисних костюмів;

500 безконтактних інфрачервоних термометрів;

1000 медичних захисних окулярів;

1000 пар одноразових стерильних хірургічних рукавиці.

Наприкінці травня – на початку червня до України надійшло ще кілька траншів китайської урядової гуманітарної допомоги, у тому числі:

50 016 тест-систем для діагностики коронавірусу;

50 000 медичних масок;

30 000 медичних захисних окулярів;

1 000 безконтактних інфрачервоних термометрів;

200 000 медичних хірургічних масок;

30 000 медичних захисних костюмів;

50 000 одноразових медичних рукавичок.

Крім того, 24 червня в Україну прибула допомога, надана китайськими державними організаціями, корпораціями, урядами провінційного та місцевого рівня, Пекінською організацією Товариства Червоного Хреста КНР, приватними організаціями та фізичними особами. Україна отримала:

10 апаратів штучної вентиляції легень;

1 172 850 захисних медичних масок;

185 200 медичних рукавичок;

9 250 одиниць захисного одягу;

2 420 пар захисних окуляр;

1 208 тестів на COVID-19;

600 інфрачервоних безконтактних термометрів.

Наразі Україна не зверталася до Китаю з проханням додатково надати гуманітарну допомогу.