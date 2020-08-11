Степанов сказав, що «друга хвиля» коронавірусу очікується восени

Другий спалах захворювання на COVID-19 очікується восени. Про це на брифінгу 11 серпня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов

«Ми рахували, що у нас буде так звана «друга хвиля», тобто суттєве збільшення кількості хворих, в жовтні-листопаді. Це буде поєднано із сезонною епідемією грипу, який починається в жовтні. Так рахував увесь світ, що суттєве збільшення кількості хворих на COVID-19 буде восени, в жовтні-листопаді», – зазначив міністр.

За його словами, різке зростання кількості хворих на COVID-19 фіксують у всіх країнах Європи.

Степанов також зазначив, що зростає кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації,

Cтаном на 11 серпня в Україні виявили 83 115 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померла 1 951 людина, одужали майже 45 тисяч.