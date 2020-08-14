Київ потрапляє до «жовтої» зони по COVID-19, влада назвала обмеження

Київ потрапив до «жовтої» зони епідемічної небезпеки з поширення коронавірусного захворювання COVID-19.
«Через зростання кількості хворих – за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій – Київ опинився у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. Оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%. І становить сьогодні 52,2 відсотки», – повідомив 14 серпня міський голова Києва Віталій Кличко.
За словами мера, у столиці України будуть посилені визначені урядом такі обмеження і заборони:
- Перебування у громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок.
- Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу.
- Заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції.
- Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше від однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи.
- Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50 відсотків місць.
- Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.
«Ці обмеження, за рішенням уряду, починають діяти з понеділка, 17 серпня. Так, ситуація – неприємна і непроста», – сказав Кличко.
За його словами, Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на COVID-19.
«Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко буде розповсюджуватись вірус. Тому не треба ігнорувати правила! Дотримуватись їх нескладно, але важливо. Для вашого здоров’я та здоров’я людей, які поруч. Носіть маску в публічних місцях і в громадському транспорті. Дотримуйтеся дистанції. Не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком», – наголосив Віталій Кличко.
В Україні упродовж минулої доби, 13 серпня, виявлено 1 732 нових випадки COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Це вже другий антирекорд поспіль – напередодні повідомляли про 1 592 нових випадки захворювання.
Загалом станом на 14 серпня в Україні виявили 87 872 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 2 011 людей, одужали 46 797.
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