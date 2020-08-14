Київ потрапляє до «жовтої» зони по COVID-19, влада назвала обмеження

Київ потрапив до «жовтої» зони епідемічної небезпеки з поширення коронавірусного захворювання COVID-19.

«Через зростання кількості хворих – за рішенням Державної комісії з надзвичайних ситуацій – Київ опинився у «жовтій» зоні епідемічної небезпеки. Оскільки заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50%. І становить сьогодні 52,2 відсотки», – повідомив 14 серпня міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами мера, у столиці України будуть посилені визначені урядом такі обмеження і заборони:

Перебування у громадських спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту – масок.

Перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу.

Заборона самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації людям, що перебувають в ізоляції.

Проведення масових (культурних, спортивних, розважальних, релігійних, рекламних) заходів за участю більше від однієї особи на 5 кв. м площі будівлі або території, якщо захід проводиться на відкритому повітрі. Організатор заходу є відповідальним за дотримання учасниками фізичної дистанції не менше, ніж півтора метра, якщо учасники розміщені стоячи.

Заповненість залів кінотеатрів та закладів культури може бути не більшою за 50 відсотків місць.

Громадський транспорт – трамваї, тролейбуси, автобуси та маршрутні таксі – здійснюють перевезення пасажирів виключно в кількості місць для сидіння.

«Ці обмеження, за рішенням уряду, починають діяти з понеділка, 17 серпня. Так, ситуація – неприємна і непроста», – сказав Кличко.

За його словами, Київ готує медзаклади другої хвилі для прийому та лікування хворих на COVID-19.

«Я звертаюся до всіх: сьогодні від кожного з нас залежить, наскільки стрімко буде розповсюджуватись вірус. Тому не треба ігнорувати правила! Дотримуватись їх нескладно, але важливо. Для вашого здоров’я та здоров’я людей, які поруч. Носіть маску в публічних місцях і в громадському транспорті. Дотримуйтеся дистанції. Не забувайте часто мити руки та обробляти їх антисептиком», – наголосив Віталій Кличко.

В Україні упродовж минулої доби, 13 серпня, виявлено 1 732 нових випадки COVID-19. Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Це вже другий антирекорд поспіль – напередодні повідомляли про 1 592 нових випадки захворювання.

Загалом станом на 14 серпня в Україні виявили 87 872 інфікованих коронавірусом. Від COVID-19 померли 2 011 людей, одужали 46 797.