Зеленський – Нетаньягу: Україна зацікавлена в купівлі ізраїльської вакцини від COVID-19

Президент України Володимир Зеленський заявив про зацікавленість української сторони у закупівлі ізраїльської вакцини проти коронавірусу, яка наразі проходить випробування в Ізраїлі, для своїх громадян. Як повідомляє пресслужба голови держави, Зеленський сказав про це 14 серпня під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

«Україна має бути серед друзів Ізраїлю, які першими зможуть долучитися до дослідження та використання вакцини», – сказав Зеленський.

За повідомленням, під час розмови йшлося також про активізацію торговельної співпраці між Україною та Ізраїлем. Біньямін Нетаньягу повідомив, що його уряд найближчим часом має завершити ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Ізраїлем та Україною. Володимир Зеленський «привітав цей довгоочікуваний крок».

Він також повідомив, що Кабінет міністрів України працює над тим, щоб надати святам Песах, Ханука та Рош га-Шана державного статусу.

Зеленський запросив Нетаньягу відвідати Україну з візитом. У відповідь очільник ізраїльського уряду зазначив, що буде радий бачити українського президента з візитом в Ізраїлі, йдеться в повідомленні.

Під час розмови йшлося також про ситуацію на Донбасі. Нетаньягу привітав досягнуті домовленості щодо встановлення всеосяжного режиму припинення вогню.

А Зеленський привітав Нетаньягу «з важливою для регіональної безпеки подією – досягненням домовленостей про нормалізацію відносин між Державою Ізраїль та Об’єднаними Арабськими Еміратами».

У світі триває робота над понад 100 можливими вакцинами від COVID-19 і щонайменше чотири з них перебувають на третій фазі випробувань.

11 серпня президент Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину від COVID-19. Це повідомлення викликало застереження медичних експертів.