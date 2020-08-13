ОАЕ визнали існування Ізраїлю – спільна заява

Ізраїль і Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) за посередництва США уклали угоду про нормалізацію відносин, повідомив 13 серпня президент США Дональд Трамп.

У твітері він опублікував текст спільної заяви. У ньому, зокрема, йдеться, що Ізраїль утримається від проголошення свого суверенітету над частиною територій Західного берега річки Йордан, які палестинці хочуть бачити частиною своєї майбутньої держави.

Як зазначає агентство Associated Press, ОАЕ стали першою державою Перської затоки, яка встановлює активні дипломатичні контакти з Ізраїлем, і третьою в світі арабською країною, що вдається до такого кроку.

Очікується, що незабаром країни-учасниці угоди обміняються послами і відкриють дипломатичні представництва.

В адміністрації Трампа наголошують, що договір став результатом тривалих дискусій між Ізраїлем, Еміратами та США і що діалог значно просунувся в останнім часом. Телефонна розмова, в якій сторони підтвердили згоду на нормалізацію, відбулася 13 серпня за участю Дональда Трампа, ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу і наслідного принца Абу-Дабі шейха Мухаммада бен Заїда.

Делегації Ізраїлю та ОАЕ мають намір провести зустріч упродовж наступних тижнів, щоб підписати спільні документи, пов’язані з інвестиціями, сферою безпеки, телекомунікаціями, а також туризмом і прямими авіаперельотами між Абу-Дабі і Тель-Авівом.

Представники адміністрації Трампа в коментарі агентству Reuters зазначили, що домовленості розширять доступ мусульман до мечеті Аль-Акса в Східному Єрусалимі.

Також сторони мають намір прискорити співпрацю, пов’язану з лікуванням і виробництвом вакцини проти коронавірусу.