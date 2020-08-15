Поряд з вами в магазині може бути хвора на COVID-19 людина або ви можете бути цією людиною – лікар

Радіо Свобода у рубриці #МояІсторія розповідає історії людей, на життя яких вплинула пандемія коронавірусу COVID-19. Це – лікарі, які рятують життя; пацієнти, які борються з недугою, та їхні родичі; малі підприємці, які рятують свій бізнес чи відкривають нові можливості.

Коли карантин став адаптивним, пацієнтів стало значно більше і вони стали надходити у важчому стані. Про це Радіо Свобода говорить завідувач одного з відділень одеського обласного клінічного центру – він, уролог за спеціальністю, з квітня увійшов до однієї зі збірних медичних бригад по «ковіду». В їхній лікарні зараз близько 80 пацієнтів і більше сотні лікарів, медичних сестер і санітарок, що лікують їх. В інтерв’ю Радіо Свобода лікар Олексадр Лиходід радить українцям як не стати його пацієнтом, розповідає як скасування жорсткого карантину призвело до збільшення кількості пацієнтів, і де здебільшого заражаються хворі на COVID-19.

Від самого початку епідемії COVID-19 в Одесі почали працювати дві опорні лікарні, медичні заклади першої хвилі. Це були Одеська міська клінічна інфекційна лікарня та Одеський обласний клінічний медичний центр. Працівники центру тоді навіть записували звернення до президента та просили покращити забезпечення закладу апаратами штучної вентиляції легень, засобами індивідуального захисту, розхідними матеріалами тощо.

У квітні 2020 року лікарі сформували бригади для роботи із «ковідними» пацієнтами, які працюють вахтами по кілька годин та в разі потреби навіть живуть в лікарні. Один з таких лікарів – уролог із двадцятирічним досвідом Олександр Лиходід.

У звичайному лікарському житті він кандидат медичних наук і завідувач поліклінічним відділенням медичного центру. Але сьогодні працює в одній з восьми бригад разом із іншими спеціалістами. Це хірурги, гінекологи, травматологи, терапевти і комбустологи тощо. Вони не інфекціоністи і раніше не працювали в таких умовах.

Лиходід пригадує попередні епідемії в Україні і говорить – раніше збірні бригади ніколи не формували. Пацієнтами тоді займались профільні спеціалісти, але зараз хворих занадто багато. Тому доводиться працювати всім разом – станом на серпень 2020 року в оперативних бригадах працює близько 170 людей, в тому числі медичні сестри і санітарки.

«Коли виходиш з «брудної зони», то спочатку думаєш про відпочинок, а потім повертаєшся в голові до пацієнтів – про стан тих, хто залишився «за рамкою», про те, як їм допомогти», – розповідає лікар.

Пацієнти з COVID-19 в середньому лікуються в їхньому медичному закладі від 10 до 14 діб. Деяким хворим з важкою формою коронавірусу доводиться не виходити з палати до трьох тижнів.

«У пацієнтів може бути виражена дихальна недостатність, надсадний кашель. Такі пацієнти, як правило, страждають від лихоманки, в них загальна слабкість і задишка. Причому задишка навіть може бути в покої – деякі підіймаються з ліжка і в них впадає сатурація з 85 до 70», – розповідає лікар. Важких хворих переводять до окремого реанімаційного відділення, де із ними працюють вже не збірні бригади лікарів, а спеціалісти-реаніматологи».

За словами Лиходіда, важких хворих стає дедалі більше, багатьом потрібна киснева терапія, деяких критично хворих переводять на інтубацію киснем, тобто підключають до апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Важких пацієнтів стало більше і я пов’язую це із недотриманням людьми мінімальних правил карантину

«Ми застосовуємо кисневі концентратори – подача кисню через маску чи назального зонда. Пацієнтів, яким це потрібно, достатньо багато в нашій лікарні. І їхня кількість різко зросла з початку пандемії. Мені важко оцінити таке негативне явище, але я пов’язую це із недотриманням населенням правил карантину, принаймні мінімальних», – говорить лікар.

Насамперед йдеться про носіння масок в закритих приміщеннях, в транспорті та в інших місцях, де є скупчення людей, оскільки вірус передається контактно-побутовим та повітряно-крапельним шляхами.

Контактно-побутовий шлях зараження – ринки, транспорт, інші громадські місця



«Люди, які вже захворіли, розуміють, що це серйозна хвороба. Як правило, це контактно-побутовий шлях зараження – ринки, транспорт, інші громадські місця. Або друзі, що приїхали з-за кордону та прийшли в гості», – переказує розповіді пацієнтів лікар

Можливість вірусу викликати захворювання чи смерть (так звана вірулентність) не дуже висока, але поведінка вірусу COVID-19 дуже агресивна – він призводить до раннього ураження легень, нагадує Лиходід. Захворіти можуть і молоді, і літні люди. У важкому стані часто поступають ті, хто лікується вдома. Також, за його словами, важких пацієнтів стало значно більше, після скасування жорсткого карантину.

«У літніх людей COVID-19 протікає значно складніше і важче – там як правило є супутні патології. У деяких пацієнтів хвороба проходить плавно, прогнозовано. А у інших, хто має супутню патологію, вона може проходити непрогнозовано. І тоді стан може погіршитись буквально на очах лікаря. Тільки що нормально спілкуєшся із пацієнтом, він нормально дихає. Раптом знижається сатурація, частішає дихання і стан пацієнта різко погіршується на тлі повного благополуччя», – говорить лікар.

Виходиш з палати, знімаєш захисний костюм і таке відчуття, що прийняв душ. Не дуже освіжаючий.

Під час більш суворого карантину пацієнтів було менше, стверджує Лиходід, а їхній стан був кращим. В основному їхньої лікарні поступають мешканці різних населених пунктів Одеської області, а не самого міста. Одеситів відправляють до інфекційної лікарні.

«Важкий стан пацієнтів говорить не про те, що їх повільно привозить «швидка». А про те, де і як проживав пацієнт, і як його там лікували. Чи надавали йому там взагалі медичну допомогу? Часто у жителів селищ немає навіть елементарного фельдшерсько-акушерського пункту. Та й фельдшер не може забезпечити необхідну медичну допомогу в повному обсязі», – говорить лікар. Ковід зазвичай розпочинається з застуди і розпізнати його може бути важко..

Звісно, працювати в «брудній зоні» їм доводиться в спеціальних захисних костюмах. Це може бути або найпростіша модель, про яку Лиходід каже, що це як надіти целофановий мішок, або більш просунуті варіанти, адаптовані до теплообміну людини.

«Хоча навіть в таких достатньо жарко. Ми виходим з палати і коли знімаєш цей костюм, то таке відчуття, що прийняв душ. Не дуже освіжаючий. Ми якось сиділи із колегами, розмовляли. І там була одна людина, не медик. І він сказав, що ну, ви ж дали «клятву Гіппократа, обрали собі роботу». В принципі, так і є, тому працюємо», – говорить лікар.

Лікують пацієнтів в основному за протоколами МОЗ, які інколи трохи варіюють. Дають пацієнтам кисень, прописують антибактеріальну терапію, муколітики, антикоагулянти і навіть противірусні препарати. Лиходід каже, що не може однозначно оцінити ефективність останніх, але спостерігав покращення стану деяких хворих ковідом.

Як не стати пацієнтами? Дотримуватись простих правил карантину і розуміти, що поряд із вами може бути хвора людина, яка може вас заразити. Або навпаки захворіти можете ви, і тоді певний час ви ще будете розносити вірус, не відчуваючи захворювання. Теоретично інкубаційний період може тривати до двох тижнів, але практика показує трохи менші цифри – 5-7 днів.