Чеський лікар винайшов точніший і комфортніший прилад для тестування на COVID-19

Прага – У Чехії планують запустити у масове виробництво недорогі індивідуальні набори для тестування на коронавірус. За їхньою допомогою взяти зразок на аналіз самостійно зможе практично кожен і буде це більш комфортніше, аніж зараз. А все через унікальну технологію, яку ще кілька років тому винайшов чеський хірург Мірослав Свобода. Прилад нині проходить процес сертифікації і може з’явитися в чеських аптеках вже восени.

Кілька років тому медична компанія лікаря Мірослава Свободи запатентувала незвичну технологію – трубочку, яка при введені до тіла вивертається з середини. За задумом хірурга вона мала активно використовуватися у хірургії та інших видах діагностики. Та коли почалася пандемія коронавірусу, лікар подумав, що його технологія може допомогти в діагностуванні коронавірусу.

«Коли почалася пандемія, ми змінили свої пріоритети та вирішили створити набір для відібрання аналізів із носоглотки. Впродовж 2 місяців наша бригада інженерів створила дизайн, який ми реалізували частково за допомогою 3D-принтерів, частково за допомоги інших технологій», – розповів Радіо Свобода Мірослав Свобода.

Прилад складається з двох частин – безпосередньо інноваційної трубочки, яку пацієнт має ввести собі до носа, та колби (частини шприца), в яку потрапляє відібраний зразок.

«Перше, що має зробити пацієнт – це взяти ось так та ввести до носа трубочку. Вона зроблена із м’яких матеріалів, аби не подразнювати слизову. Коли ви повністю ввели її, потрібно ось так висунути ватну щіточку, яка знаходиться всередині цієї трубки. Кілька разів прокрутити і все – готово!» – демонструє роботу винаходу Мірослав Свобода.

Спробувати прилад на собі та переконатися, наскільки ж він комфортніший за довжелезну ватну паличку, якою зразки беруть нині, журналістам Радіо Свобода не дозволили. Прилад лише проходить сертифікацію у чеському МОЗ і випробовувати його стороннім людям заборонено.

Чеська преса вже назвала прилад Мірослава Свободи справжньою інновацією, а у чеських газетах, поруч із його фото, заголовки, на кшталт «Винахідник домашнього тесту на COVID».

Деякі деталі для тестера були запозичені з класичного лікарського приладдя – як от частина шприца. Але деякі необхідно було проєктувати з нуля. Про це Радіо Свобода розповіли в Інституті органічної хімії і біохімії, який доєднався до проєкту.

«Ми не знали, як це має виглядати, тому багато експериментували. Ось, до прикладу, ця деталь має розподілити взятий у пацієнта матеріал у три різні колби, аби в лабораторії могли детальніше провести аналіз. І ми вигадали ось таку деталь із трьома пластиковими голками», – розповів Радіо Свобода голова розробницького центру Інституту органічної хімії і біохімії Ондржей Пачес.

Не менш важливим, на думку директора інституту, є те, що цей прилад зможе не лише зробити тестування на коронавірус для пацієнта комфортнішим. Але й зможе збільшити його точність.

Через те, що наш тест безболісний – є можливість відбирати зразки правильно і стерильно

«Перші тести були не дуже практичні та мали ефективність близько 60%. Пацієнту, якому робили тест, було боляче і неприємно – він смикався, медичний працівник часто брав зразки не звідти звідки було потрібно. Тому часто виходили помилково негативні результати. Через те, що наш тест безболісний – є можливість відбирати зразки правильно і стерильно. Ми вважаємо, що точність цих тестів буде набагато вища», – розповів Радіо Свобода директор Інституту органічної хімії та біохімії академії наук Чехії Зденєк Гостомскі.

За словами винахідників, ще одним важливим плюсом винаходу є додаткова безпека лаборантів, які працюватимуть зі зразками. Справа в тому, що після класичного забору зразки потрапляють до пробірки, а потім у лабораторії медики мусять відкрити її та помістити зразки у спеціальні колби, які призначені для виявлення вірусу. У винаході Мірослава Свободи взятий самостійно зразок потраплятиме відразу в пробірку, які використовують у більшості лабораторій.

«Щоб взірці було простіше аналізувати, кожна із пробірок позначена QR-кодом. Його ж можна буде прочитати за допомогою спеціальних мобільних додатків. І що найважливіше – не потрібно буде переживати, що аналізи якимось чином сплутаються або загубляться. Особливо це важливо під час масового тестування, яке, вочевидь, ще настане», – зауважив Ондржей Пачес.

В індивідуальному наборі йтиме покрокова інструкція. За словами Мірослава Свободи, взяти зразок для аналізу самостійно зможе будь-хто.

«Ми зробили ілюстрації, що і як робити, – каже він. – Після того, як людина зробила тест, вона має заповнити ось таку просту картку, в якій напише, які в неї симптоми та інформацію про себе. Відібрані зразки потрібно буде віднести до свого лікаря, або до найближчої гігієнічної станції».

Попередня ціна такого набору 120 чеських крон (це приблизно 150 гривень). За послуги ж лабораторії платити доведеться окремо. Однак, за задумом Мірослава – ціна на тестування має значно знизитися, адже людина братиме зразки самостійно без участі лаборантів. Якщо сертифікація приладу пройде вдало, такі індивідуальні набори можуть з’явитися в чеських аптеках вже восени.