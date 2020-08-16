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16 серпня 2020, Київ 10:21
Новини | Коронавірус

В Україні за минулу добу виявили 1637 нових випадків COVID-19 – РНБО

Всього від початку пандемії в Україні виявили 91 356 випадків захворювання

В Україні на COVID-19 минулої доби захворіли ще 1637 людей, свідчать дані системи моніторингу Ради національної безпеки й оборони.

Одужали за добу 392 людей, 24 – померли.

Всього від початку пандемії в Україні виявили 91 356 випадків захворювання, одужали за цей час майже 48 тисяч людей, померли 2068.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що країна перебуває на межі другої хвилі COVID-19, і у зв’язку з черговим антирекордом по кількості хворих за добу закликав українців уважніше ставитися до заходів безпеки і карантинних правил.

Станом на 16 серпня у світі кількість інфікованих СOVID-19 перевищила 21,4 мільйона людей, померли – 770 тисяч.

«Заразити літніх родичів я боюся більше, ніж захворіти сама» – донька пацієнта з COVID-19 (відео)
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«Заразити літніх родичів я боюся більше, ніж захворіти сама» – донька пацієнта з COVID-19 (відео)

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