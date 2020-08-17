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18 серпня 2020, Київ 00:23
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень від 10 до 17 серпня – відео

Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень від 10 до 17 серпня – відео
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Нове довкола COVID-19 у світі за тиждень від 10 до 17 серпня – відео

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У багатьох місцях світу ситуація з пандемією коронавірусу не покращується. Станом на 17 серпня у світі майже 21 мільйон випадків зараження та майже 800 тисяч смертей від COVID-19. Найважчою є ситуація в Північній та Південній Америці. США, Бразилія та Мексика серед країн із найвищою кількістю хворих та померлих від цієї недуги. Пандемія коронавірусу руйнує життя та економіку в усьому світі. Та попри це, є й позитивні новини: науковці розробили потенційно швидші діагностичні тести, впроваджують лікування за допомогою вироблення антитіл, а також тривають розробки вакцини проти COVID-19. А ось чи може світ довіряти заяві Росії про наявність вже безпечної та ефективної вакцини? Про це у відеоогляді нового довкола COVID-19 у світі за період від 10 до 17 серпня. (Автор Джон Ґреґорі Мастріні, відео Reuters, AP)

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