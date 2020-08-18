В Україні минулої доби виявили 1 616 нових випадки COVID-19

В Україні на COVID-19 минулої доби, 17 серпня, захворіли ще 1 616 людей. Про це свідчать дані системи моніторингу Ради національної безпеки й оборони.

Одужав за добу 761 пацієнт, 27 людей померли.

Всього від початку пандемії в Україні виявили 94 436 випадків захворювання, одужали за цей час майже 49 тисяч людей, померли 2 116.

У світі станом на 18 серпня виявили майже 22 мільйона випадків інфікування коронавірусом, від COVID-19 померли понад 774 тисячі людей, майже 14 мільйонів одужали.