В Україні 17 серпня змінюється розподіл на карантинні зони

В Україні 17 серпня набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив минулого тижня міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

Від 17 серпня до «червоної» зони через поширення коронавірусної інфекції потраплять:

міста Самбір (Львівська область), Біляївка (Одеська область), Дубно (Рівненська область),

Городенківський і Косівський райони (Івано-Франківська обл.), Костопільський і Рівненський райони (Рівненська область),

Кіцманський район (Чернівецька область).

Згідно з рішенням, до «помаранчевої» зони будуть віднесені:

Луцький і Любешівський райони Волинської області;

місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Івано-Франківськ, Бурштин і Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;

міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янко-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

Миколаївський та Саратський райони Одеської області;

місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;

місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;

місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

До «жовтої» зони:

Київ;

Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;

Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Наддвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;

міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;

місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;

Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

З 1 серпня набула чинності постанова Кабінету міністрів про нові правила адаптивного карантину через пандемію коронавірусного захворювання COVID-19, за якими регіони України ділять на зони, відповідно до інтенсивності поширення коронавірусу.

Відповідно до оприлюдненого раніше документа, адаптивний карантин в Україні продовжений до 31 серпня 2020 року.