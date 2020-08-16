ВООЗ зафіксувала рекордну кількість нових випадків COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила про рекордні понад 294 тисячі нових випадків коронавірусної хворобиCOVID-19, зафіксовані за останню добу.

За даними ВООЗ, загальне число хворих у світі сягає 21 мільйона.

За останню добу зафіксовано 9985 смертей від COVID-19. Загалом у світі від цього захворювання померли 755 786 людей.

Половину смертей у світі складають разом померлі в США, Бразилії, Мексиці й Індії.

Дані ВООЗ включають лише офіційно підтверджені випадки захворювання і смерті, кількість яких, як вважають, є набагато вищою.

В Україні на COVID-19 минулої доби захворіли ще 1637 людей, свідчать дані системи моніторингу Ради національної безпеки й оборони.

Всього від початку пандемії в Україні виявили 91 356 випадків захворювання, одужали за цей час майже 48 тисяч людей, померли 2068.