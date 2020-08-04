У Харкові в середині липня в інфекційну лікарню з діагнозом «коронавірус» привезли 39-річного Олександра Фалалєєва. Чоловік уже видужував, коли у нього несподівано стався інсульт. Лікарі намагалися перевезти Олександра у спеціалізовану лікарню, але у харківських медичних установах відмовились приймати пацієнта. Чоловік впав у кому, його повернули у Харківську обласну інфекційну лікарню та під’єднали до апарату ШВЛ. У ніч на 23 липня Олександр Фалалєєв помер. Його дружина Анна Фалалєєва досі не може стримати сльози, коли згадує подробиці смерті чоловіка. (Автор: Анна Бровко).