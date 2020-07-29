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29 липня 2020, Київ 22:02
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Україна vs коронавірус | #ВУКРАЇНІ

Україна vs коронавірус | #ВУКРАЇНІ
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Україна vs коронавірус | #ВУКРАЇНІ

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Допомога в ізоляції. Кількість хворих із коронавірусом зростає. Держава, бізнес і влада намагаються протистояти смертельній загрозі. Військовий завод шиє маски, модні бренди одягу – захисні костюми, а приватні підприємці возять медиків на роботу, годують їх і шукають рятівне обладнання. #ВУкраїні - спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «Настоящее время».

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