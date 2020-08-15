Спалах COVID-19 у гуртожитках Запорізького медуніверситету: захворіли 29 студентів

У Запорізькому державному медичному університеті зафіксували спалах захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Захворіли 29 студентів-іноземців, що мешкали у двох університетських гуртожитках. За даними запорізького обласного лабораторного центру МОЗ, четверо з них мають середню тяжкість перебігу хвороби, інші ж – легку.

Перший випадок захворювання був зафіксований 11 серпня, коли один з студентів, що мешкав у гуртожитку № 4 медичного університету, з ознаками респіраторного захворювання звернувся по допомогу до Запорізької обласної інфекційної лікарні. У закладі йому встановили лабораторно підтверджений діагноз COVID-19. Того ж дня ознаки респіраторного захворювання виявили у його сусіда по кімнаті, якого також госпіталізували до обласної інфекційної лікарні з підозрою на коронавірус.

Інфекціоністи виявили та обстежили контактних з першими хворими студентами людей. Наразі діагноз COVID-19 підтвердили ще у 27 іноземних студентів Запорізького державного медичного університету. Зокрема, напередодні, 14 серпня, виявили 11 захворілих студентів-іноземців, з яких 10 мешкало у студентському гуртожитку № 4 та ще один – у гуртожитку № 1 медичного університету.

Як повідомили у преслужбі Запорізького державного медичного університету, захворювання у контактних з першими хворими людей на момент виявлення мало безсимптомний характер.

Усі хворі студенти перебувають у медичних закладах Запоріжжя: четверо – у обласній інфекційній лікарні і 25 – у міській лікарні № 7. Ще дев’ять людей, що контактували з хворими, ізольовані на поверсі гуртожитку № 4, де мешкали, та в ізоляторі гуртожитку № 1 медичного університету.

Наразі на входах до університетських гуртожитків посилено охорону, на місці проводять температурний скрінінг. За даними запорізьких ЗМІ, всі хворі – студенти з Індії.

В Україні станом на 15 серпня 89 719 інфікованих коронавірусом, померли 2 044 людини, одужали 47 430. Минулої доби встановлено черговий антирекорд – виявлено 1 847 нових випадків COVID-19. При цьому 33 людини померли, 633 одужали. Найбільший добовий приріст хворих у Харківській області (254) та Києві (232).