МОЗ: ситуація з COVID-19 погіршується у Києві та 17 областях України

За останні два тижні ситуація з захворюваністю на COVID-19 погіршуються у 17 областях та Києві. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

«За останні два тижні показник граничного значення у 12 хворих на 100 тис. населення перевищує у Києві, Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській. Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Чернівецькій і Чернігівській областях», – мовиться у повідомленні.

Зазначається також, що відмітку в 50% пацієнтів з коронавірусом подолали лікарні у Вінницькій, Волинській, Івано-Франківській, Одеській, Тернопільській, Закарпатській, Чернівецькій, Львівській і Рівненській областях.

Окрім того, у прифронтових районах Донбасу проводять замало тестів.

«Забагато хворих на COVID-19 виявляють у Волинській, Житомирській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій і Чернівецькій областях», – заявили у МОЗ.

Сьогодні комісія з епідемічної безпеки повинна переглянути поділ на карантинні зони в країні.

В Україні протягом 19 серпня зафіксовано черговий антирекорд за кількістю інфікованих коронавірусом – 2 134 нових хворих за добу. Також вчора була найбільша кількість померлих від COVID-19 – 40.

Всього від початку пандемії в Україні виявили 98 537 випадків захворювання, одужали за цей час понад 50 тисяч людей, померли 2 184.