Коронавірус: Степанов повідомив про рекордну кількість госпіталізованих за добу

В Україні за минулу добу окрім рекордної кількості нових випадків COVID-19 також госпіталізовано рекордну кількість хворих – 463. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Усі можливості медицини працюють зараз на надання допомоги хворим на COVID-19, але дуже важливо, щоб ми запобігали цьому захворюванню. Це можливо досягнути тільки одним способом –дотримуватися правил, які ми встановили», – заявив міністр.

В Україні на COVID-19 минулої доби, 18 серпня, захворіли ще 1 967 людей. Одужали за добу 812 пацієнтів, 28 людей померли.

Всього від початку пандемії в Україні виявили 96 403 випадки захворювання, одужали за цей час майже 50 тисяч людей, померли 2 144.