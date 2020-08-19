Коронавірус: в Україні черговий антирекорд – майже 2000 нових випадків COVID-19

В Україні на COVID-19 минулої доби, 18 серпня, захворіли ще 1 967 людей. Про це свідчать дані системи моніторингу Ради національної безпеки й оборони.

Це черговий антирекорд.

Одужали за добу 812 пацієнтів, 28 людей померли.

Всього від початку пандемії в Україні виявили 96 403 випадки захворювання, одужали за цей час майже 50 тисяч людей, померли 2 144.

У світі станом на 19 серпня виявили понад 22 мільйона випадків інфікування коронавірусом, від COVID-19 померли понад 781 тисяча людей, більше ніж 14 мільйонів одужали.