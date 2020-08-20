США та Бразилія залишаються «гарячими точками» поширення COVID-19

Десятки тисяч нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 продовжують щодня реєструватися у Сполучених Штатах та Бразилії. Лише за 19 серпня Бразилія повідомила про понад 47 тисяч нових випадків інфікування та понад 1200 смертей від хвороби. У США зафіксовано понад 44 тисячі нових випадків і більш як 1300 смертей.

На штати Каліфорнія, Флорида та Техас припадає більшість випадків. Загалом у США зафіксовано 173 тисячі смертей на 5,5 мільйона підтверджених випадків. Згідно з підрахунками університету Джонса Гопкінса, в Бразилії зареєстровано 3,4 мільйона випадків, а число померлих зросло майже до 110 тисяч.

Всього у світі, станом на ранок 20 серпня, захворіли понад 22 мільйони 328 тисяч людей, померли більш як 786 тисяч, одужали понад 14 мільйонів пацієнтів.

В Україні впродовж останніх тижнів мало не кожного робочого дня фіксується новий рекорд за числом виявлених хворих, станом на ранок 19 серпня цей показник уперше впритул наблизився до рівня 2000 інфікованих за добу.