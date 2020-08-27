«На жаль, аншлаг в лікарні, аншлаг в реанімації». В Україні продовжили карантин, кількість важких пацієнтів з COVID-19 збільшується

Євгенія Токар, Сергій Сівко

Уряд України продовжив карантин ще на два місяці. За попередню добу в країні виявили 1974 нових хворих на COVID-19. Останні кілька тижнів пандемія – в гострій фазі, кажуть у МОЗ. Практично щодня в країні фіксують новий антирекорд за кількістю інфікованих. Частина лікарень в Україні переповнена, лікарі кажуть, що важких пацієнтів більшає.

На початку пандемії щодня в інфекційну лікарню міста Миколаєва привозили близько десяти людей з підтвердженим діагнозом COVID-19, зараз – до 80, розповідає головна лікарка Світлана Федорова. За її словами, важких випадків стає все більше, але навіть вночі в лікарні в стані прийняти всіх, кого привозять.

«Зараз ми готуємося до операції. Будемо трахеостомію робити на місці, – розповідає Світлана Федорова. – На жаль, аншлаг в лікарні, аншлаг в реанімації».

Через надмірне завантаження під палати в миколаївській лікарні переобладнані навіть кабінети лікарів. У приміщеннях, де раніше співробітники переодягалися, могли перекусити, зараз стоять ліжка для хворих: «Зробили на кшталт напівбоксів».

Світлана, як і її колеги, в лікарні практично живе. Частина персоналу звільнилася ще тоді, коли почалася епідемія, інші працюють за трьох. Головна лікарка каже: всім їм дуже важко.

«У нас були випадки, коли медсестри, медбрати непритомніли просто в реанімації. І спершу ми перебували по три-чотири години в зоні, коли почалася спека – це 40-60 хвилин, тому що люди дійсно втрачають свідомість», – розповідає Федорова.

У Луцьку Волинської області кількість госпіталізованих також не зменшується, розповідає завідувач відділення пульмонології спеціалізованої лікарні Олег Яковенко. Сюди потрапляють важкі пацієнти і пацієнти, як правило, з другого тижня перебігу хвороби, в розпал хвороби, каже лікар.

У відділенні пульмонології велика частина хворих підключені до кисню – дихати без нього вони не можуть. Олег Яковенко розповідає, що люди з дихальною недостатністю перебувають на межі відчаю.

«Уявіть собі, це все одно, що собі на голову одягнути мішок. Зав’яжіть його – і на скільки вас вистачить? Ви відчуєте на собі, що це таке, коли мішок на голові і нічим дихати. Або спробуйте подихати з частотою 40-60 вдихів на хвилину – на скільки вас вистачить? Можна собі уявити цей стан, – пояснює Олег Яковенко. – Особливо коли бачать, що поруч на ліжку вмирає інший пацієнт, це дуже негативно впливає на психічний стан».

Дихальна недостатність може тривати до декількох тижнів, говорить пульмонолог. У пацієнтів, яких вчасно перевели на кисень, більше шансів уникнути штучної вентиляції легенів. Її намагаються застосовувати, тільки коли хворі перебувають у критичному стані.

«Ми з колегами намагаємося робити все для того, щоб не доводити пацієнта до ШВЛ, тому що, на жаль, переважна більшість після ШВЛ не виходить», – зізнається лікар.

У його відділення потрапляють тільки важкі пацієнти, тому смертність тут вища, ніж в інших лікарнях. Вранці у вівторок не вдалося врятувати одну з пацієнток.

«Кожна людина, яка вмирає в нашій лікарні – це для нас трагедія. Ти намагаєшся робити те, що від тебе залежить, але розумієш, що від тебе залежить не все», – констатує Олег Яковенко.

Працювати в режимі нон-стоп ось уже шість місяців вкрай складно, каже лікар. При цьому медики готуються до більш серйозного спалаху вірусу вже восени. Вони вважають, що ситуацію погіршує те, що багато українців нехтують запобіжними заходами.

«Потрібно, напевно, кожному, хто не вірить або не розуміє, одягнутися [в захисну форму] і побути на нашому місці. І тоді він зрозуміє і відчує, що таке працювати в режимі нон-стоп, рятуючи хворих. Дякувати Богу, у нас немає такої ситуації, як в Італії, не дай Боже. Але нам і цього вистачає», – говорить пульмонолог.

Оригінал – на сайті телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода з участю «Голосу Америки»