Уряд продовжує карантин до 31 жовтня і закриває кордон для іноземців

Кабінет міністрів України на засіданні 26 серпня продовжив адаптивний карантин через пандемію коронавірусу до 31 жовтня.

Також уряд пропонує посилити обмежувальні заходи у регіонах з «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки. Зокрема, хочуть заборонити проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів та діяльність «закладів харчування з організацією дозвілля».

«Також ми відпрацювали з Мінкультури заборону проведення концертів, окрім тих, які проводять заклади культури, й окрім тих, для яких концертна діяльність упродовж року є основним видом роботи», – заявив на засіданні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Окрім того, з опівночі 29 серпня до 28 вересня включно в Україну заборонено в’їзд іноземцям та особам без громадянства через пандемію коронавірусу.

В Україні станом на 26 серпня виявлено 110 085 інфікованих коронавірусом, одужали при цьому 53 454 людини, померли з початку пандемії 2354 хворих.

У березні в Україні запровадили карантин через загрозу коронавірусної хвороби COVID-19. Згодом його кілька разів продовжували. У травні карантинні заходи почали поступово послаблювати.