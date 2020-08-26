В Україні за минулу добу виявлено 1670 нових хворих на COVID-19 – РНБО

В Україні станом на ранок середи виявлено 1670 нових хворих на COVID-19 за минулу добу, при цьому 584 людей одужали, 36 померли, свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Загалом кількість інфікованих становить 110 085 осіб, одужали при цьому 53 454 , померли з початку пандемії 2354 хворих.

У світі, за даними Університету Джонса Гопкінса, кількість інфікованих COVID-19 перевищила 23,9 мільйона, померли понад 819 тисяч людей., одужали 15,5 мільйонів.