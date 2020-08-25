Офіс президента: ухвалено рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані

На прохання прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу ухвалено рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана. Про це повідомили в Офісі президента України Володимира Зеленського за підсумками селекторної наради з урядовцями.

Які саме обмеження планує вводити влада, не вказано.

17 серпня Міністерство внутрішніх справ України повідомляло, що український уряд підтримав рішення обмежити відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, але в повідомленні не було уточнено, що саме мається на увазі під згаданими в ньому «технічними обмеженнями».

А 18 серпня була оприлюднена спільна українсько-ізраїльська урядова заява, в якій уже йшлося лише про заклик до паломників із Ізраїлю утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана цього року, без ніяких згадок про обмеження чи заборони.

Тим не менше, за повідомленнями з Ізраїлю, великі кількості паломників і далі планують їхати до Умані.

2019 року для зустрічі юдейського 5780-го Нового року, який святкували тоді з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня (дати святкування визначаються за традиційним юдейським календарем і щороку змінюються за календарем григоріанським; цього року воно припадає на період із вечора 18 вересня до вечора 20 вересня), до Умані Черкаської області прибули понад 30 тисяч паломників.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.