Уряд підтримав обмеження відвідин іноземцями Умані під час цьогорічного свята Рош га-Шана – МВС

Уряд підтримав рішення обмежити відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, повідомила пресова служба Міністерства внутрішніх справ.

Як мовиться в повідомленні, міністр Арсен Аваков повідомив, що запровадження технічних обмежень на відвідування Умані іноземцями в період коронавірусної пандемії ініціювало саме МВС, а Кабінет міністрів і Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підтримали її.

Щороку до Умані приїздить від 30 до 50 тисяч хасидів із різних країн, які протягом трьох днів святкують і проводять різні релігійні обряди, відвідують святі місця, і такий формат масового заходу під час пандемії створює величезні ризики розповсюдження вірусу не лише для учасників заходу, а і для місцевого населення, наведено в повідомленні слова Авакова.

«Ми заслухали доповіді профільних міністрів на уряді і дійшли висновку, що епідеміологічна ситуація в країні і світі не дає змоги організовувати і проводити масові заходи, тим більше з участю іноземців», – сказав міністр.

За його словами, аналогічної домовленості МВС досягло і з представниками Української православної церкви і Православної церкви Московського патріархату, які відмовилися від проведення хресної ходи через пандемію. Тому, сказав міністр, він сподівається на розуміння в цьому питанні і від представників хасидської релігійної спільноти.

Аваков також наголосив, що МВС забезпечить усі технічні заходи для здійснення вказаних карантинних обмежень в Умані.

Про які саме технічні заходи й обмеження йдеться, в повідомленні МВС не сказано. На сайті і в соцмережах Кабміну повідомлень про таке рішення наразі немає.

14 серпня мер Умані Олександр Цебрій публікував у фейсбуці документ Міністерства закордонних справ від 10 липня з підписом заступника міністра Василя Боднара, в якому йшлося про те, що учасники міжвідомчої наради в МЗС дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування юдейського свята Рош га-Шана в традиційному форматі цього року неможливе.

Таке рішення ухвалено через епідемічну ситуацію в Ізраїлі, який перебуває в «червоній» зоні за показниками захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації, складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції, мовилося в документі.

Водночас у ньому було зазначено, що під час зустрічей і переговорів головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка з директором департаменту міжнародної співпраці Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю Ашером Шальмоном ізраїльська сторона повідомила, що з розумінням сприйме скасування міжнародного паломництва до Умані цього року, проте попросила завчасно повідомити про офіційну позицію української сторони.

Українська влада розглядає альтернативні варіанти святкування, наприклад, участь у заходах обмеженої кількості представників юдейської громади, онлайн-трансляція богослужінь тощо, заявляли тоді в МЗС.

На цей час цей допис у фейсбуці Цебрія вже відсутній.

Мер Умані з початку липня активно виступає проти проти приїзду юдейських паломників до міста цього року через очікуване наприкінці вересня зростання захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 і ризики для здоров’я жителів міста. Олександр Цебрій заявляє, що нині ситуація з поширенням COVID-19 в Умані керована, «але приїзд великої кількості іноземців із різних країн може призвести до спалаху коронавірусу в нашому місті». Останніми днями він активізував свою кампанію, домагаючись від влади України убезпечити громаду Умані від ризиків і ймовірних непередбачуваних наслідків, які можливі внаслідок святкування в місті юдейського Нового року в умовах пандемії.

У 2019 році для зустрічі юдейського 5780-го Нового року, який святкували із вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня, до Умані прибули понад 30 тисяч паломників.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.