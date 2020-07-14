Святкування Рош га-Шана в традиційному форматі в Умані в 2020 році неможливе – влада

Учасники міжвідомчої наради в Міністерстві закордонних справ України дійшли спільної думки, що прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до м. Умані Черкаської області для святкування іудейського свята Рош Гашана в традиційному форматі цього року є неможливим. Про це йдеться в документі МЗС від 10 липня за підписом заступника міністра закордонних справ України Василя Боднара, копію якого оприлюднив у фейсбуці мер Умані Олександр Цебрій.



Таке рішення ухвалено через епідемічну ситуацію в Ізраїлі, який перебуває в «червоній» зоні за показниками захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації, складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції.



Водночас у документі зазначено, що під час зустрічей і переговорів головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка з директором департаменту міжнародної співпраці Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю Ашером Шальмоном ізраїльська сторона повідомила, що з розумінням сприйме скасування міжнародного паломництва до Умані цього року, проте попросила завчасно повідомити про офіційну позицію української сторони.

Українська влада роглядає альтернативні варіанти святкування, наприклад, участь у заходах обмеженої кількості представників іудейської громади, онлайн-трансляція богослужінь тощо.



На початку липня 2020 року міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що не підтримує приїзду паломників на святкування поточного року через очікуване у цей час зростання захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 та ризики для здоров'я жителів міста. Мер зазначив, що нині ситуація з поширенням COVID-19 в Умані керована, «але приїзд великої кількості іноземців із різних країн може призвести до спалаху коронавірусу в нашому місті».

У 2019 році для зустрічі 5780 іудейського Нового року, який святкували із вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня, до Умані прибули понад 30 тисяч паломників.

Могила цадика Нахмана в Умані – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють цю течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана.

Юдеї, що провели Рош га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.