В Ізраїлі просять Зеленського заборонити цьогорічне паломництво хасидів в Умань через коронавірус

В Ізраїлі керівник Центру боротьби з коронавірусною пандемією звернувся з листом до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити цього року традиційне щорічне паломництво юдеїв-хасидів до Умані на святкування єврейського Нового року через занепокоєння, що це паломництво може спричинити спалах COVID-19.

«Таке зібрання в такий неспокійний час, як очікують, спричинить масове інфікування туристів і місцевих українських мешканців, що стане важким тягарем для місцевих медичних закладів, а ще тисячі повернуться до Ізраїлю і будуть далі поширювати вірус», – написав чільний ізраїльський посадовець у боротьбі проти коронавірусу Ронні Ґамзу в листі до Володимира Зеленського, з яким ознайомилося агентство «Ройтерз».

«Закликаю вас запровадити цього року заборону на ці святкування як елемент намагань усієї світової спільноти зупинити цю жахливу пандемію», – мовиться в листі Ґамзу до Зеленського.

Ізраїльські засоби інформації, які повідомляють про цей самий лист, наводять і інші моменти з нього. Ґамзу, зокрема, зазначив, що владі Ізраїлю не вдалося значно знизити кількість нових випадків інфікування коронавірусом, а серед ультрарелігійних юдеїв, до яких належать і хасиди, показники захворюваності одні з найвищих. Крім того, автор листа висловлює занепокоєння, що ультрарелігійні юдеї можуть в Умані не дотримуватися встановлених епідеміологічних правил.

14 серпня мер Умані Олександр Цебрій публікував у фейсбуці документ Міністерства закордонних справ України від 10 липня з підписом заступника міністра Василя Боднара, в якому йшлося про те, що учасники міжвідомчої наради в МЗС дійшли спільної думки: прибуття десятків тисяч паломників-хасидів до Умані для святкування юдейського свята Рош га-Шана в традиційному форматі цього року неможливе. Таке рішення ухвалено через епідемічну ситуацію в Ізраїлі, який перебуває в «червоній» зоні за показниками захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, заборону проведення масових заходів в Україні, необхідність створення великої кількості місць для обсервації, складність контролю правоохоронцями дотримання паломниками режиму самоізоляції, мовилося в документі. Водночас у ньому було зазначено, що під час зустрічей і переговорів головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка з директором департаменту міжнародної співпраці Міністерства охорони здоров’я Ізраїлю Ашером Шальмоном ізраїльська сторона повідомила, що з розумінням сприйме скасування міжнародного паломництва до Умані цього року, проте попросила завчасно повідомити про офіційну позицію української сторони.

Українська влада розглядає альтернативні варіанти святкування, наприклад, участь у заходах обмеженої кількості представників юдейської громади, онлайн-трансляція богослужінь тощо, заявляли тоді в МЗС, відповідно до тексту оприлюдненого тоді листа.

Але пізніше цей допис із фейсбуку Цебрія зник.

17 серпня Міністерство внутрішніх справ України повідомляло, що український уряд підтримав рішення обмежити відвідування іноземцями Умані під час цьогорічного святкування юдейського Нового року Рош га-Шана, але в повідомленні не було уточнено, що саме мається на увазі під згаданими в ньому «технічними обмеженнями».

А 18 серпня була оприлюднена спільна українсько-ізраїльська урядова заява, в якій уже йшлося лише про заклик до паломників із Ізраїлю утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана цього року, без ніяких згадок про обмеження чи заборони.

Мер Умані Олександр Цебрій кілька днів протестував під будівлею офісу президента України в Києві, вимагаючи офіційно заборонити цьогорічне паломництво, щоб убезпечити громаду Умані від ризиків і ймовірних непередбачуваних наслідків, які можливі внаслідок святкування в місті юдейського Нового року в умовах пандемії.

Тим не менше, за повідомленнями з Ізраїлю, великі кількості паломників і далі планують їхати до Умані.

2019 року для зустрічі юдейського 5780-го Нового року, який святкували тоді з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня (дати святкування визначаються за традиційним юдейським календарем і щороку змінюються за календарем григоріанським; цього року воно припадає на період із вечора 18 вересня до вечора 20 вересня), до Умані Черкаської області прибули понад 30 тисяч паломників.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.

21 серпня число випадків коронавірусної інфекції в 9-мільйонному Ізраїлі перевищило 100 тисяч, 809 людей від цього захворювання померли.