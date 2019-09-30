Понад 30 тисяч хасидів зустріли 5780 рік в Україні – МВС

Понад 30 тисяч паломників-хасидів зустріли ювілейний 5780-й іудейський Новий рік, Рош га-Шана, в українській Умані, де похований духовний лідер цієї релігійної течії цадик (праведник) Нахман. Свято триває з вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня, нагадує МВС України.

«Упродовж минулої доби Державна прикордонна служба України оформила на в’їзд в Україну ще 5 193 паломників-хасидів, які прямували до Умані, щоб приєднатися до святкування іудейського Нового року. Від початку прибуття паломників (з 6 вересня) прикордонники оформили на в’їзд в Україну понад 30 100 прочан. Наймасовіше вони почали прибувати з 25 вересня. Наприклад, лише за добу (від 7 ранку 26 вересня) в Україну в’їхало майже 12 тисяч хасидів», – вказано в повідомленні.

«Вже завтра віряни почнуть повертатися до власних домівок. Масове вибуття очікується 2–4 жовтня. У пунктах пропуску, через які будуть вибувати паломники, прикордонники виділять додатковий персонал і технічні засоби», – інформують правоохоронці.

Могила цадика Нахмана в Умані – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників так званої брацлавської течії хасидизму. Усі євреї, які представляють цю течію хасидизму, вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у своєму житті на могилі цадика Нахмана.

Юдеї, що провели Рош га-Шана в Умані, вірять, що новий рік обов’язково буде для них щасливим.