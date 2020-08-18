Україна та Ізраїль закликають паломників утриматися від поїздок до Умані на Рош га-Шана

Україна та Ізраїль закликають паломників утриматися від поїздок до Умані Черкаської області на Рош га-Шана, повідомив Кабінет міністрів України.

«Керуючись рекомендаціями та застереженнями Міністерств охорони здоров’я України та Ізраїлю, наполегливо закликаємо усіх паломників, які планують взяти участь у цьогорічних святкових заходах з нагоди Рош га-Шана в Україні, утриматися від відвідання міста Умань через загрозливу епідемічну ситуацію», – йдеться в спільній українсько-ізраїльській урядовій заяві.

Водночас для тих, хто вирішив відвідати Умань, в уряді нагадали, що карантинні обмеження в Україні поширюються на всі публічні заходи і мають суворо дотримуватися.

У 2019 році для зустрічі юдейського 5780-го Нового року, який святкували із вечора 29 вересня до вечора 1 жовтня, до Умані прибули понад 30 тисяч паломників.

Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, який вони зустріли на святі Рош га-Шана в Умані, обов’язково буде для них щасливим.