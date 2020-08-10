- Американський часопис The Washington Post повідомляє про звинувачення міністерства юстиції США проти українського олігарха Ігоря Коломойського у крадіжках і відмиванні грошей.
- Франкомовна версія ізраїльського часопису Times of Israel пише про можливу заборону для юдейських прочан відвідувати Україну.
- Італійське періодичне видання Imola Oggi розглядає Голодомор як спланований радянським режимом геноцид українського народу.
Американський часопис The Washington Post публікує матеріал «Українець, який фігурував в історії про імпічмент Трампа, звинувачується Сполученими Штатами у крадіжках і відмиванні мільярдів». Видання пише, що міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха, якого вважають союзником президента України, у крадіжці мільярдів доларів з банку, який колись йому належав. Ігоря Коломойського також звинувачують у тому, що він використовував цілу низку компаній для відмивання цих грошей у Сполучених Штатах та у цілому світі. Часопис нагадує, що Коломойський є одним з найбагатших людей України і він також пов’язаний з президентом Володимиром Зеленським. Газета додає, що Коломойський заробив свої статки у часи «дикого капіталізму», який вирував в Україні після розвалу Радянського Союзу. Вашингтонський щоденник також зазначає, що Коломойський та його бізнесовий партнер Геннадій Боголюбов були власниками «Приватбанку» перед тим, як його було націоналізовано у відповідь на випадки шахрайства. Представники міністерства юстиції США заявили, що обидва власники використовували цілий банк як свій приватний банківський рахунок для побудови бізнесової імперії у США. У звинуваченнях міністерства юстиції США повідомляється, що Коломойський і Боголюбов проводили кошти через мережу компаній з тим, аби «повністю замаскувати їхнє походження, джерела, власність та контроль».
The Washington Post з посиланням на фахівців пише, що вже від певного часу у США висловлювались побоювання, що об’єкти на території Сполучених Штатів, включно з підприємствами і офісами, стали таким собі магнітом для закордонних грошей, частина яких мала кримінальне походження. Американський щоденник нагадує, що Коломойський і Боголюбов придбали майже 500 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості у штаті Огайо, сталеливарні заводи у штатах Кентуккі, Західна Вірджинія та Мічиґан, фабрику мобільних телефонів у штаті Іллінойс, а також низку об’єктів нерухомості у штаті Техас. Водночас видання наводить слова Майкла Саллівена, адвоката Коломойського, який каже, що сам Коломойський рішуче відкидає всі звинувачення міністерства юстиції США. Адвокат Боголюбова, у свою чергу, не надав жодних коментарів з цього приводу. Газета пише, що у своїй заяві, написаній російською мовою, Коломойський зазначив, що всі кошти, використані для придбання нерухомості у США були його власними грішми, заробленими внаслідок оборудки з гірничою компанією у 2007 та 2008 роках, а також походили з інших бізнесових структур, які мали рахунки у «Приватбанку». Американський щоденник додає, що Коломойський вже фігурував у кримінальному розслідуванні в американському місті Клівленд за звинуваченнями у відмиванні грошей. Видання також пише, що обрання президентом України Володимира Зеленського розглядалось як доволі вигідний розвиток подій для Коломойського. Дехто у США з підозрілістю поставився до зв’язків Зеленського з Коломойським. Саме після обрання Зеленського олігарх повернувся з добровільного вигнання в Ізраїлі, і знов почав базуватися у Києві. Газета також нагадує, що двоє осіб, наближених до адвоката президента США Трампа Руді Джуліані, зустрілися з Коломойським у Тель-Авіві, проте ця зустріч не мала успіху. У той самий час, адвокат Коломойського повідомив вашингтонське видання, що під час цієї зустрічі наближені до Джуліані Лев Парнас та Ігор Фруман нібито сказали, що допоможуть привезти на інавґурацію Зеленського у травні 2019 року віцепрезидента США Пенса і тодішнього міністра енергетики СЩА Ріка Перрі, висунувши вимогу, аби Коломойський заплатив їм за це кількасот тисяч доларів. Коломойський їм нічого не заплатив, а за словами адвоката, просто виставив їх зі свого офісу. За словами американського прокурора Брюса Маркса, Коломойський тоді передрікав у розмові зі своїми друзями, що «все це закінчиться великим скандалом».
«Оптимальне рішення! Українець, який фігурував в історії про імпічмент Трампа, звинувачується Сполученими Штатами у крадіжці і відмиванні мільярдів»
Італійський часопис Imola Oggi друкує статтю «Жахи комунізму: ГОЛОДОМОР, український Голокост». Видання нагадує своїй читацькій авдиторії, що винищення українців шляхом запровадження штучного голоду, навмисно організованого радянським режимом, вразило Україну у 1932-33 роках минулого сторіччя. Згідно з даними дослідників, найбільш заторкнутими Голодомором регіонами України стали Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Черкащина, Київщина та Житомирщина. Водночас винищення українців голодом поширилось також на центральну, південну, східну і північну Україну. Італійський щоденник зазначає, що беручи до уваги, що населення України 1932 року становило 32 мільйони 680 тисяч осіб, за різними підрахунками, внаслідок Голодомору померли від 4 з половиною до 6 або навіть 7 мільйонів українців. Далі видання наводить слова італійського журналіста Паоло Руміца, який каже, що у той час приблизно 25 тисяч українців помирало від голоду щодня, або ж 17 людей щохвилини. На додаток, за словами Руміца, кожним третім померлим тоді була дитина.
Далі італійське видання посилається на роботу дослідника Ніколаса Верта «Чорна книга комунізму», у якій вказується, що Голодомор в Україні став знаряддям комуністичного режиму тодішнього СРСР для «виправлення» класової структури у сільській місцевості. У ще одній добірці нарисів італійського історика Андреа Ґраціозі «Листи з Харкова» зазначається, що згідно з переписом населення СРСР 1933 року, порівняно з даними 1926 року, загалом приріст населення Радянського Союзу дорівнював 15,7%, тоді як за цей самий період кількість населення України зменшилась на 9,9%. Італійський щоденник принагідно наголошує, що радянське керівництво усіляко намагалося приховати цей факт, аби уникнути відповідальності за винищення українців. Imola Oggi насамкінець пише, що сьогодні не існує жодних сумнівів у тому, що Голодомор був актом геноциду українського народу і наслідком політичних рішень Сталіна і його тоталітарного режиму з метою розтоптати українців.
«Жахи комунізму: ГОЛОДОМОР, український Голокост»
Франкомовна версія ізраїльського видання Times of Israel друкує матеріал «Ізраїль готується стати на заваді подорожам до України на свято Рош га-Шана». У підзаголовку зазначається, що ізраїльське керівництво виступає проти масових виїздів релігійних євреїв на свято Рош га-Шана, побоюючись нового поштовху поширення Covid-19, який можуть спричинити прочани, які відвідують юдейські святі місця, зокрема тисячі з них, що здійснюють прощу до українських міст Умані та Брацлава. Видання пише, що уряд Ізраїлю стане на заваді подібним масовим виїздам ізраїльтян в Україну. Ізраїльський часопис нагадує, що у попередні роки приблизно 30 тисяч юдейських прочан, більшість з яких прибували з Ізраїлю, мали змогу масово збиратися на юдейський новий рік в українському місті Умань, де розташована могила рабина Нахмана – духовного лідера юдеїв, який жив у 18 сторіччі і заснував релігійну течію хасидів у ще одному українському місті Брацлаві. Газета нагадує, що свято Рош га-Шана розпочнеться цього року ввечері 18 вересня.
Times of Israel пише, що саме з метою запобігти масовому виїзду юдейських прочан в Україну представники міністерства охорони здоров’я Ізраїлю разом зі співробітниками ізраїльського МЗС та членами Ради національної безпеки обговорюють різноманітні можливі кроки у цьому напрямку. Паралельно з цим буде проведено інформаційну кампанію поміж ізраїльтян, і, зокрема, поміж представників громади хасидів, спрямовану на переконування їх не їхати на прощу в Україну цього року з причини ризику для здоров’я. Також ізраїльське видання наголошує на важливості переконати українське керівництво заборонити в’їзд в Україну громадянам Ізраїлю. Якщо цього не вдасться досягти, Ізраїль скасує всі авіарейси в Україну. Часопис нагадує, що нещодавно головний рабин України Яаков Дов Блайх повідомив, що український уряд погодився, що в Україну прибудуть 5 тисяч юдейських прочан для святкування Рош га-Шана. Водночас рабин Блайх відзначив, що деякі представники органів охорони здоров’я Ізраїлю були дещо «знервовані» можливими наслідками подорожі тисяч прочан з Ізраїлю в Україну, і їхнім поверненням додому.
«Ізраїль готується стати на заваді подорожам до України на свято Рош га-Шана»
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