Американський часопис The Washington Post повідомляє про звинувачення міністерства юстиції США проти українського олігарха Ігоря Коломойського у крадіжках і відмиванні грошей.

Франкомовна версія ізраїльського часопису Times of Israel пише про можливу заборону для юдейських прочан відвідувати Україну.

Італійське періодичне видання Imola Oggi розглядає Голодомор як спланований радянським режимом геноцид українського народу.

Американський часопис The Washington Post публікує матеріал «Українець, який фігурував в історії про імпічмент Трампа, звинувачується Сполученими Штатами у крадіжках і відмиванні мільярдів». Видання пише, що міністерство юстиції США звинуватило українського олігарха, якого вважають союзником президента України, у крадіжці мільярдів доларів з банку, який колись йому належав. Ігоря Коломойського також звинувачують у тому, що він використовував цілу низку компаній для відмивання цих грошей у Сполучених Штатах та у цілому світі. Часопис нагадує, що Коломойський є одним з найбагатших людей України і він також пов’язаний з президентом Володимиром Зеленським. Газета додає, що Коломойський заробив свої статки у часи «дикого капіталізму», який вирував в Україні після розвалу Радянського Союзу. Вашингтонський щоденник також зазначає, що Коломойський та його бізнесовий партнер Геннадій Боголюбов були власниками «Приватбанку» перед тим, як його було націоналізовано у відповідь на випадки шахрайства. Представники міністерства юстиції США заявили, що обидва власники використовували цілий банк як свій приватний банківський рахунок для побудови бізнесової імперії у США. У звинуваченнях міністерства юстиції США повідомляється, що Коломойський і Боголюбов проводили кошти через мережу компаній з тим, аби «повністю замаскувати їхнє походження, джерела, власність та контроль».

The Washington Post з посиланням на фахівців пише, що вже від певного часу у США висловлювались побоювання, що об’єкти на території Сполучених Штатів, включно з підприємствами і офісами, стали таким собі магнітом для закордонних грошей, частина яких мала кримінальне походження. Американський щоденник нагадує, що Коломойський і Боголюбов придбали майже 500 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості у штаті Огайо, сталеливарні заводи у штатах Кентуккі, Західна Вірджинія та Мічиґан, фабрику мобільних телефонів у штаті Іллінойс, а також низку об’єктів нерухомості у штаті Техас. Водночас видання наводить слова Майкла Саллівена, адвоката Коломойського, який каже, що сам Коломойський рішуче відкидає всі звинувачення міністерства юстиції США. Адвокат Боголюбова, у свою чергу, не надав жодних коментарів з цього приводу. Газета пише, що у своїй заяві, написаній російською мовою, Коломойський зазначив, що всі кошти, використані для придбання нерухомості у США були його власними грішми, заробленими внаслідок оборудки з гірничою компанією у 2007 та 2008 роках, а також походили з інших бізнесових структур, які мали рахунки у «Приватбанку». Американський щоденник додає, що Коломойський вже фігурував у кримінальному розслідуванні в американському місті Клівленд за звинуваченнями у відмиванні грошей. Видання також пише, що обрання президентом України Володимира Зеленського розглядалось як доволі вигідний розвиток подій для Коломойського. Дехто у США з підозрілістю поставився до зв’язків Зеленського з Коломойським. Саме після обрання Зеленського олігарх повернувся з добровільного вигнання в Ізраїлі, і знов почав базуватися у Києві. Газета також нагадує, що двоє осіб, наближених до адвоката президента США Трампа Руді Джуліані, зустрілися з Коломойським у Тель-Авіві, проте ця зустріч не мала успіху. У той самий час, адвокат Коломойського повідомив вашингтонське видання, що під час цієї зустрічі наближені до Джуліані Лев Парнас та Ігор Фруман нібито сказали, що допоможуть привезти на інавґурацію Зеленського у травні 2019 року віцепрезидента США Пенса і тодішнього міністра енергетики СЩА Ріка Перрі, висунувши вимогу, аби Коломойський заплатив їм за це кількасот тисяч доларів. Коломойський їм нічого не заплатив, а за словами адвоката, просто виставив їх зі свого офісу. За словами американського прокурора Брюса Маркса, Коломойський тоді передрікав у розмові зі своїми друзями, що «все це закінчиться великим скандалом».

«Оптимальне рішення! Українець, який фігурував в історії про імпічмент Трампа, звинувачується Сполученими Штатами у крадіжці і відмиванні мільярдів»





Італійський часопис Imola Oggi друкує статтю «Жахи комунізму: ГОЛОДОМОР, український Голокост». Видання нагадує своїй читацькій авдиторії, що винищення українців шляхом запровадження штучного голоду, навмисно організованого радянським режимом, вразило Україну у 1932-33 роках минулого сторіччя. Згідно з даними дослідників, найбільш заторкнутими Голодомором регіонами України стали Полтавщина, Сумщина, Харківщина, Черкащина, Київщина та Житомирщина. Водночас винищення українців голодом поширилось також на центральну, південну, східну і північну Україну. Італійський щоденник зазначає, що беручи до уваги, що населення України 1932 року становило 32 мільйони 680 тисяч осіб, за різними підрахунками, внаслідок Голодомору померли від 4 з половиною до 6 або навіть 7 мільйонів українців. Далі видання наводить слова італійського журналіста Паоло Руміца, який каже, що у той час приблизно 25 тисяч українців помирало від голоду щодня, або ж 17 людей щохвилини. На додаток, за словами Руміца, кожним третім померлим тоді була дитина.

Далі італійське видання посилається на роботу дослідника Ніколаса Верта «Чорна книга комунізму», у якій вказується, що Голодомор в Україні став знаряддям комуністичного режиму тодішнього СРСР для «виправлення» класової структури у сільській місцевості. У ще одній добірці нарисів італійського історика Андреа Ґраціозі «Листи з Харкова» зазначається, що згідно з переписом населення СРСР 1933 року, порівняно з даними 1926 року, загалом приріст населення Радянського Союзу дорівнював 15,7%, тоді як за цей самий період кількість населення України зменшилась на 9,9%. Італійський щоденник принагідно наголошує, що радянське керівництво усіляко намагалося приховати цей факт, аби уникнути відповідальності за винищення українців. Imola Oggi насамкінець пише, що сьогодні не існує жодних сумнівів у тому, що Голодомор був актом геноциду українського народу і наслідком політичних рішень Сталіна і його тоталітарного режиму з метою розтоптати українців.



«Жахи комунізму: ГОЛОДОМОР, український Голокост»

Франкомовна версія ізраїльського видання Times of Israel друкує матеріал «Ізраїль готується стати на заваді подорожам до України на свято Рош га-Шана». У підзаголовку зазначається, що ізраїльське керівництво виступає проти масових виїздів релігійних євреїв на свято Рош га-Шана, побоюючись нового поштовху поширення Covid-19, який можуть спричинити прочани, які відвідують юдейські святі місця, зокрема тисячі з них, що здійснюють прощу до українських міст Умані та Брацлава. Видання пише, що уряд Ізраїлю стане на заваді подібним масовим виїздам ізраїльтян в Україну. Ізраїльський часопис нагадує, що у попередні роки приблизно 30 тисяч юдейських прочан, більшість з яких прибували з Ізраїлю, мали змогу масово збиратися на юдейський новий рік в українському місті Умань, де розташована могила рабина Нахмана – духовного лідера юдеїв, який жив у 18 сторіччі і заснував релігійну течію хасидів у ще одному українському місті Брацлаві. Газета нагадує, що свято Рош га-Шана розпочнеться цього року ввечері 18 вересня.

Times of Israel пише, що саме з метою запобігти масовому виїзду юдейських прочан в Україну представники міністерства охорони здоров’я Ізраїлю разом зі співробітниками ізраїльського МЗС та членами Ради національної безпеки обговорюють різноманітні можливі кроки у цьому напрямку. Паралельно з цим буде проведено інформаційну кампанію поміж ізраїльтян, і, зокрема, поміж представників громади хасидів, спрямовану на переконування їх не їхати на прощу в Україну цього року з причини ризику для здоров’я. Також ізраїльське видання наголошує на важливості переконати українське керівництво заборонити в’їзд в Україну громадянам Ізраїлю. Якщо цього не вдасться досягти, Ізраїль скасує всі авіарейси в Україну. Часопис нагадує, що нещодавно головний рабин України Яаков Дов Блайх повідомив, що український уряд погодився, що в Україну прибудуть 5 тисяч юдейських прочан для святкування Рош га-Шана. Водночас рабин Блайх відзначив, що деякі представники органів охорони здоров’я Ізраїлю були дещо «знервовані» можливими наслідками подорожі тисяч прочан з Ізраїлю в Україну, і їхнім поверненням додому.

«Ізраїль готується стати на заваді подорожам до України на свято Рош га-Шана»



