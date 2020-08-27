В українському міністерстві опублікували нові правила перетину адмінкордону з Кримом

У Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій зазначили, що з 00:00 29 серпня знімаються обмеження на перетин адміністративного кордону між анексованим Кримом і Херсонською областю. За даними відомства, громадяни, які їдуть на материкову частину України з Криму, мають обов’язково пройти двотижневу самоізоляцію або отримати негативний результат ПЛР-тесту на COVID-19.

Повідомляється, що при цьому необхідно встановити додаток «Дія».

«У разі неможливості встановлення такого мобільного додатка особа підлягає обсервації», – зазначили в міністерстві.

Також у відомстві додали, що самоізоляцію не мусять проходити діти до 12 років і працівники представництв офіційних міжнародних місій та організацій, акредитованих в Україні.

Якщо іноземці та особи без громадянства хочуть потрапити на територію анексованого Криму, то вони повинні мати при собі поліс, що покриває витрати, пов’язані з лікуванням COVID-19.

«Поліс має бути виданий страховою компанією, зареєстрованою в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво в Україні або договірні відносини з українською страховою компанією-партнером», – додали в міністерстві.

Раніше уряд України тимчасово призупинив роботу КПВВ на адмінкордоні між Кримом і Херсонською областю до 30 серпня.

Представництво президента України в АРК після цього опублікувало шість «гуманітарних підстав», за яких можна перетинати адмінкордон півострова з Херсонщиною, попри обмеження. Українські правозахисні організації назвали «необґрунтованим і непропорційним» таке рішення української влади.

12 серпня уряд України скасував самоізоляцію для абітурієнтів з Криму з негативним ПЛР-тестом.