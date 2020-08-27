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27 серпня 2020, Київ 15:03
Новини | Коронавірус

У Київській ОДА заявили про «серйозні передумови» для подальшого посилення карантину

Із відновленням роботи навчальних закладів, із поверненням більшості людей із відпусток, із похолоданням – «можемо отримати додаткові задачі, тому реагувати маємо вже зараз», заявив голова КОДА

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін попереджає про можливе посилення карантинних обмежень у регіоні. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій 27 серпня на сайті Київської ОДА.

«Ситуація з поширенням і наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають. На жаль, як і показники смертності. За 26 серпня маємо вже шість померлих від наслідків COVID-19… Частина області вже в «помаранчевій» зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина – в «жовтій». Є серйозні передумови для подальших обмежень», – йдеться в заяві.

За словами Володіна, з відновленням роботи навчальних закладів, із поверненням більшості людей із відпусток, із похолоданням – «можемо отримати додаткові задачі, тому реагувати маємо вже зараз».

Він закликав ретельно дотримуватися правил, щоб запобігти погіршенню ситуації:

  • Носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;
  • Постійно мити руки й обробляти їх дезінфекторами;
  • Літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;
  • Обмежити проведення релігійних заходів;
  • Всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;
  • Робити температурний скринінг;
  • Дотримуватися соціальної дистанції у півтора метри.
  • Турбуватися про зміцнення свого здоров’я та підвищення імунітету.
  • Уникати відвідування без особливих потреб регіонів «червоної зони».
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Напередодні Кабінет міністрів України продовжив адаптивний карантин через пандемію коронавірусу до 31 жовтня. Також уряд запропонував посилити обмежувальні заходи у регіонах з «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки. Зокрема, хочуть заборонити проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів та діяльність «закладів харчування з організацією дозвілля».

Окрім того, з півночі 29 серпня до 28 вересня включно в Україну заборонено в’їзд іноземцям та особам без громадянства через пандемію коронавірусу.

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