У Київській ОДА заявили про «серйозні передумови» для подальшого посилення карантину

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін попереджає про можливе посилення карантинних обмежень у регіоні. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій 27 серпня на сайті Київської ОДА.
«Ситуація з поширенням і наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають. На жаль, як і показники смертності. За 26 серпня маємо вже шість померлих від наслідків COVID-19… Частина області вже в «помаранчевій» зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина – в «жовтій». Є серйозні передумови для подальших обмежень», – йдеться в заяві.
За словами Володіна, з відновленням роботи навчальних закладів, із поверненням більшості людей із відпусток, із похолоданням – «можемо отримати додаткові задачі, тому реагувати маємо вже зараз».
Він закликав ретельно дотримуватися правил, щоб запобігти погіршенню ситуації:
- Носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;
- Постійно мити руки й обробляти їх дезінфекторами;
- Літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;
- Обмежити проведення релігійних заходів;
- Всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;
- Робити температурний скринінг;
- Дотримуватися соціальної дистанції у півтора метри.
- Турбуватися про зміцнення свого здоров’я та підвищення імунітету.
- Уникати відвідування без особливих потреб регіонів «червоної зони».
Напередодні Кабінет міністрів України продовжив адаптивний карантин через пандемію коронавірусу до 31 жовтня. Також уряд запропонував посилити обмежувальні заходи у регіонах з «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки. Зокрема, хочуть заборонити проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів та діяльність «закладів харчування з організацією дозвілля».
Окрім того, з півночі 29 серпня до 28 вересня включно в Україну заборонено в’їзд іноземцям та особам без громадянства через пандемію коронавірусу.
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