У Київській ОДА заявили про «серйозні передумови» для подальшого посилення карантину

Голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін попереджає про можливе посилення карантинних обмежень у регіоні. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій 27 серпня на сайті Київської ОДА.

«Ситуація з поширенням і наслідками коронавірусної інфекції щодня погіршується. Показники захворюваності стрімко зростають. На жаль, як і показники смертності. За 26 серпня маємо вже шість померлих від наслідків COVID-19… Частина області вже в «помаранчевій» зоні небезпеки поширення хвороби. Ще частина – в «жовтій». Є серйозні передумови для подальших обмежень», – йдеться в заяві.

За словами Володіна, з відновленням роботи навчальних закладів, із поверненням більшості людей із відпусток, із похолоданням – «можемо отримати додаткові задачі, тому реагувати маємо вже зараз».

Він закликав ретельно дотримуватися правил, щоб запобігти погіршенню ситуації:

Носити маски в усіх громадських місцях, транспорті та інших точках скупчення людей;

Постійно мити руки й обробляти їх дезінфекторами;

Літнім людям не виходити без особливої потреби з дому;

Обмежити проведення релігійних заходів;

Всі заходи проводити на майданчиках із розрахунку не менше 5 квадратних метрів на 1 особу;

Робити температурний скринінг;

Дотримуватися соціальної дистанції у півтора метри.

Турбуватися про зміцнення свого здоров’я та підвищення імунітету.

Уникати відвідування без особливих потреб регіонів «червоної зони».

Напередодні Кабінет міністрів України продовжив адаптивний карантин через пандемію коронавірусу до 31 жовтня. Також уряд запропонував посилити обмежувальні заходи у регіонах з «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки. Зокрема, хочуть заборонити проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів та діяльність «закладів харчування з організацією дозвілля».

Окрім того, з півночі 29 серпня до 28 вересня включно в Україну заборонено в’їзд іноземцям та особам без громадянства через пандемію коронавірусу.