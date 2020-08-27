У РНБО прогнозують 360 тисяч випадків COVID-19 в Україні у період місцевих виборів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що в осінній період, зокрема, в період проведення місцевих виборів 25 жовтня в Україні можливе суттєве зростання кількості нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, якщо громадяни не дотримуватимуться правил карантину. Він сказав про це 27 серпня під час наради щодо прогнозування поширення COVID-19 в Україні.

«Станом на 25 жовтня, за песимістичним сценарієм, ми будемо мати 360 тисяч випадків зараження, і ми маємо бути до цього готові», – сказав секретар РНБО.

Він зазначив, що про такі дані свідчать результати проведеного за допомогою програмно-апаратного комплексу «СОТА» моніторингу.

За словами Данілова, зважаючи на умови загострення епідемічної ситуації, «вибори 25 жовтня будуть одними з найскладніших за весь період незалежності».

«Забезпечення голосування усіх без виключення громадян є ключовою умовою демократичності», – сказав він, додавши, що виборчий процес має бути організований з урахуванням усіх рекомендацій МОЗ України щодо протидії COVID-19.

При цьому міністр охорони здоров’я України Максим Степанов зазначив, що спільно з ЦВК був напрацьований чіткий план функціонування виборчих комісій в умовах епідемії.

Станом на ранок 27 серпня в Україні зафіксували 1974 нових хворих на COVID-19.

Загалом кількість інфікованих від початку пандемії становить 112 059 осіб, померли 2403 хворих, одужали – понад 54 тисячі.