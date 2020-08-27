Співак Бабкін, який виступав на День Незалежності в Києві, повідомив, що захворів на COVID-19

Співак Сергій Бабкін, який виступав на урочистостях до Дня Незалежності на Софійській площі в Києві, повідомив, що захворів на COVID-19 разом зі своєю дружиною Сніжаною.

«4 дні тому ввечері Сніжа відчула легке першіння в горлі і ломоту в тілі. На наступний день різко з’явився сухий кашель, горло не боліло. Температура підвищилася трохи, до 37,1. Вона негайно зателефонувала нашому сімейному лікарю Андрію Юрійовичу, розповіла про симптоми, лікар одразу порекомендував здати тест. Це був День Незалежності», – написав Бабкін у фейсбуці.

Він розповів, що зранку був на зйомках і почував себе добре.

«У святковий день у Києві Сніжана ледве знайшла лікаря. Вдень у неї піднялася температура до 38,6. Вона збила. Лікар приїхав до нас в готель ближче до вечора. Я вже повернувся, був поруч, підтримував і переживав за неї. Лікар взяв ПЛР-тест у Сніжки і за компанію у мене. Хоча, повторюся, що в мене навіть натяку на недугу не було», – наголосив Бабкін.

Співак повідомив, що сьогодні зранку вони з дружиною отримали позитивні результати тесту на COVID-19.

Станом на ранок 27 серпня в Україні виявили 112 059 випадків COVID-19. Померли 2 403 хворі, одужали понад 54 тисячі.