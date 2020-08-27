США запровадили санкції проти трьох установ із Росії за роботу над хімічною і біологічною зброєю

Бюро з питань промисловості й безпеки при Міністерстві торгівлі США внесло в чорний список три російських науково-дослідних інститути. Їх підозрюють у роботі над програмами хімічної і біологічної зброї.

У список внесені 33-й Центральний науково-дослідний випробувальний інститут Міноборони Росії в Шиханах у Саратовській області; 48-й Центральний науково-дослідний інститут Міністерства оборони в Кірові, а також дві його філії в Єкатеринбурзі і Сергієвому Посаді і ФДУП «Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології».

У документі зазначається, що у влади США є підстави вважати, ці організації пов’язані з розробками і випробуваннями хімзброї і зі створенням біологічної зброї.

Внесення організації в чорний список означає, що Міністерство торгівлі США буде відмовляти в дозволі на поставку товарів і технологій подвійного застосування, вироблених у Сполучених Штатах.

Посол Росії в США Анатолій Антонов назвав безпідставними звинувачення російських НДІ в тому, що вони причетні до розробки хімічної та біологічної зброї.

«Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології» заснований у 1924 році. За радянських часів займався розробкою і виробництвом хімічної зброї. Зараз цей інститут є головним розробником всіх технологій знищення отруйних речовин, які використовуються на російських об’єктах зі знищення хімзброї. До складу ФГУП входять чотири підрозділи, в тому числі філія «Шихани» у Саратовській області.

У 2018 році британська преса, посилаючись на джерела, близькі до слідства, повідомляла, що отрута «Новачок», якою отруїли Сергія і Юлію Скрипалів, була виготовлена в лабораторії міста Шихани.

48-й Центральний науково-дослідний інститут Міноборони заснований в 1928 році. Є головним розробником засобів захисту від наступального біологічного озброєння в Росії. Основна діяльність інституту спрямована на розробку засобів медичного захисту армії і населення від особливо небезпечних інфекцій.

У травні 2020 року міністр оборони Сергій Шойгу повідомляв, що в цьому НДІ спільно з Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології імені Гамалії розробляється вакцина від COVID-19.