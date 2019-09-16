Росія: в науковому центрі, де зберігаються небезпечні віруси, стався вибух

У російському науковому центрі вірусології «Вектор», що в селищі Кольцово, біля міста Новосибірськ, у понеділок стався вибух. Як повідомили у Росспоживнагляді, на п’ятому поверсі шестиповерхового лабораторного корпусу під час ремонтних робіт вибухнув газовий балон, спричинивши пожежу на площі 30 квадратних метрів.

Згідно з повідомленням, вогонь локалізували, один працівник постраждав – у нього опіки другого і третього ступеня тяжкості.

У Росспоживнагляді запевнили, що в приміщенні, де стався вибух, не було біологічно небезпечних речовин.

Центр вірусології «Вектор», заснований 45 років тому, має одну із найповніших в світі колекцій небезпечних вірусів. Це одне з двох місць у світі, де зберігається вірус віспи. Тут також є вірус еболи. У 1970-1980-х роках в цьому науковому центрі розробляли біологічну і бактеріологічну зброю.