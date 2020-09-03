В Україні від 7 вересня знову змінюється розподіл на карантинні зони – уряд

Від понеділка, 7 вересня, в Україні набуває чинності новий розподіл регіонів, відповідно до темпів поширення коронавірусної хвороби COVID-19.

Як повідомив у фейсбуці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 3 вересня.

З півночі 7 вересня на 14 днів до червоної зони потрапляють:

міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

міста Біляївка, Ізмаїл і Болградський район Одеської області;

місто Дубно і Костопільський район Рівненської області;

міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Монастириський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;

Великобурлуцький район Харківської області;

місто Чернівці, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Кіцманський, Новоселицький і Сторожинецький райони Чернівецької області.

Бобровицький район Чернігівської області.

До помаранчевої зони увійдуть:

Вінницький район Вінницької області;

місто Луцьк та Луцький район Волинської області;

міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинському та Попільнянському райони Житомирської області;

міста Ужгород, Мукачево та Чоп, Виноградівський, Міжгірський, Мукачівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

міста Болехів, Бурштин та Яремче, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Березань, Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;

міста Львів, Дрогобич та Самбір, Городоцький, Жовківський, Миколаївський, Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;

місто Чорноморськ, Біляївський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;

місто Острог, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Здолбунівський та Корецький райони Рівненської області;

місто Суми Сумської області;

місто Кременець, Борщівський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;

міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;

місто Славута, Волочиський, Новоушицький, Теофіпольський, Ярмолинецький райони Хмельницької області;

місто Новодністровськ, Герцаївський, Кельменецький, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;

місто Ніжин, Ніжинський та Носівський райони Чернігівської області.

До жовтої зони потраплять:

міста Вінниця, Жмеринка, Козятин, Могилів-Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Могилів-Подільський, Немирівський, Піщанський, Тиврівськийіа Хмільницький райони Вінницької області;

Володимир-Волинський, Володимир-Волинський, Горохівський, Ківерцівський, Любешівський, Маневицький, Рожищенський, Турійський і Шацький райони Волинської області;

міста Житомир та Малин, Андрушівський, Брусилівський, Ємільчинський, Овруцький, Пулинський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;

міста Берегове й Хуст, Берегівський, Великоберезнянський, Воловецький, Іршавський, Переченський, Рахівський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;

міста Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів та Переяслав, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Згурівський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Таращанський та Фастівський райони Київської області;

міста Борислав, Моршин і Стрий, Бродівський, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький, Мостиський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Стрийський та Яворівський райони Львівської області;

міста Миколаїв та Вознесенськ, Баштанський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;

міста Одеса, Білгород-Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Березівський, Іванівський, Кодимський, Лиманський, Савранський та Саратський райони Одеської області;

міста Рівне та Вараш, Володимирецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

міста Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський та Сумський райони Сумської області;

міста Куп’янськ та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Коломацький, Краснокуцький та Шевченківський райони Харківської області;

міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Славутський, Старосинявський та Хмельницький райони Хмельницької області;

міста Чернігів та Прилуки, Борзнянський, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Куликівський, Сновський, Срібнянський та Талалаївський райони Чернігівської області;

місто Київ.

Попереднє рішення про розподіл на зони було ухвалене на засіданні комісії 27 серпня, запроваджувалося 31 серпня і мало діяти протягом 14 днів.

Кабінет міністрів України на засіданні 26 серпня продовжив адаптивний карантин через пандемію коронавірусу до 31 жовтня.

Також уряд пропонує посилити обмежувальні заходи у регіонах з «зеленим» рівнем епідемічної небезпеки. Зокрема, хочуть заборонити проведення дискотек, роботу розважальних закладів, нічних клубів та діяльність «закладів харчування з організацією дозвілля».

«Також ми відпрацювали з Мінкультури заборону проведення концертів, окрім тих, які проводять заклади культури, й окрім тих, для яких концертна діяльність упродовж року є основним видом роботи», – заявив на засіданні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Окрім того, з півночі 28 серпня до 28 вересня включно в Україну заборонено в’їзд іноземцям та особам без громадянства через пандемію коронавірусу.