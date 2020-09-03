У ЗСУ на COVID-19 хворіє понад 600 людей

Станом на 3 вересня у Збройних силах України на COVID-19 хворіє 612 людей. Про це повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Від початку епідемії одужала 1201 людина, шестеро померли. На ізоляції перебувають 524 людини.

За минулу добу виявили 47 нових випадків захворювання.

«З них на лікуванні в закладах охорони здоров’я перебуває дев’ять осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» – чотири військовослужбовця, Військово-медичний клінічний центр Південного регіону – один військовослужбовець та один працівник ЗС України, Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – один військовослужбовець, Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – один військовослужбовець, Хмельницька ЦРЛ – один працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування», – мовиться у повідомленні.

38 хворих лікуються вдома. У них спостерігається легкий перебіг захворювання.

Станом на 3 вересня в Україні виявили 128 228 хворих на COVID-19, померли 2 710 пацієнтів, 59 676 одужали.