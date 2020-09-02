Телеведучий Костянтин Грубич: «Ти можеш не здогадуватися, що хворий. От що підступно»

Радіо Свобода у рубриці #МояІсторія розповідає історії людей, на життя яких вплинула пандемія коронавірусу COVID-19. Це – лікарі, які рятують життя і ризикують своїм; пацієнти, які борються із недугою; родичі тих, хто інфікувався і захворів; малі підприємці, які рятують свій бізнес чи навіть відкривають під час епідемії нові можливості.

В Україні на 2 вересня, за даними РНБО, у зв’язку із коронавірусною епідемією виявили 125 798 хворих на COVID-19, померли 2 656 пацієнтів, 58 817 одужали.

Костянтин Грубич – відомий український журналіст та телеведучий. Для нього звістка про те, що він інфікований на COVID-19 стало повною несподіванкою, як він сам зізнається. Про позитивний результат ПЛР-тесту журналіст повідомив в ефірі програми «ТСН.Тиждень» на телеканалі «1+1» 30 серпня – майже через тиждень після того, як дізнався про хворобу.

Через тиждень вірус виявили і в дружини Костянтина, Світлани. А от у дітей подружжя, з якими вони разом повернулися з поїздки на Шацькі озера, результати тестів виявилися негативними.

Грубич каже, що вирішив публічно повідомити про свій діагноз, щоб попередити: навіть якщо у вас хвороба протікає безсимптомно або майже безсимптомно, ви можете наражати на небезпеку інших. Проте такий добрий намір журналіста обернувся для нього несподіванкою: деякі користувачі соцмереж не повірили, що журналіст дійсно інфікувався, і навіть звинуватили його у розповсюджені брехні.

Щоб відповісти на подібні закиди, Костянтин Грубич вийшов у прямий ефір на своєму каналі в ютубі. Радіо Свобода з дозволу журналіста переповідає його історію інфікування та реакцію соцмереж на його зізнання.

«Перед виходом на роботу ми з донькою вирішили зробити ПЛР-тести, тому що перед цим за кілька днів були нежить, кашель, невеличка температура. І вирішили для чистоти совісті перевірити, чи нічого в нас немає. Виявилося, що є», – розповідає Костянтин Грубич у своєму стрімі.

Він та його донька Владислава працюють на телеканалі «1+1». Вони саме повернулися з відпустки, де вся родина один за одним відчували різні симптоми ГРВІ.

«Це все почалося на озері Світязь. Почалося все з доньки. Вона з нежитем прокидалась, був кашель. Потім симптоми з’явилися у Світлани. Відчувалось, як застуда. В Яріка, мого сина, теж був кашель, а на оці вискочив кон'юнктивіт. І в мене чи не в останню чергу з’явились симптоми», – каже Грубич.

Журналіст розповідає, що спочатку в нього почала боліти голова, піднялась температура до 37,2 градуси. Увечері перед сном з’явилась ломота у хребті. Інших симптомів коронавірусу, таких, як втрата нюху та смаку, в нього не було.

Грубич зізнається, що підняття температури йому зовсім не притаманне: «Дуже рідко в мене температура, тим більше, що останні два роки роблю щеплення проти грипу. Не пам’ятаю, щоб я хворів ці роки. Я подумав, може, я перепікся на сонці? Хто його знає?»

Оскільки і Костянтин, і його донька Владислава мали виходити на роботу в офіс наступного дня після відпустки, вони здали терміновий ПЛР-тест по страховці. Результати отримали одразу: У Владислави – негативний, а в Костянтина – позитивний. Для сина Ярослава і дружини Світлани викликали безкоштовну бригаду, і результату вони чекали тиждень. «Їхні результати теж виявилися парадоксальними: в сина коронавірус не виявили, а в дружини – позитивний результат», – розповів Грубич.

Я не думав, що це торкнеться мене, а тут на тобі! Результат прийшов дуже вчасно. І тому я не вийшов на роботу

«Я дуже цьому здивувався. Я не думав, що це торкнеться мене, а тут на тобі! Результат прийшов дуже вчасно. І тому я не вийшов на роботу», – каже журналіст. Пізніше на своїй сторінці у фейсбуці він написав: «На літучку не пішов – перед колегами моя совість чиста».

Новину про те, що він інфікувався, Костянтин протримав до випуску програми «ТСН.Тиждень» 30 вересня. В ефірі він вперше публічно розповів про свій діагноз. І після цього отримав багато коментарів, які його здивували.

«Ну і сталося те, що сталося. Пішов шквал, принаймні до мене, різних реакцій людей. 99 відсотків – це все ж таки підтримка, розуміння. Але є ложка дьогтю, така, яка псує настрій і мене дивує дуже. Люди, по-перше, не вірять. По-друге, висловлюють якісь дивні такі закиди, що мені заплатили гроші за те, щоб я зізнався, що в мене начебто COVID», – каже під час стріму на своєму каналі Костянтин.

Один із таких коментарів Грубич навів у себе на сторінці у фейсбуці. Користувачка запитує: «Скільки платять медійним особистостям, щоб вони визнали, що в них COVID? Як гриби, пішли заражатися, навіть смішно».

«Ви уявляєте, яка ахінея?» – обурюється журналіст і продовжує: «Я не можу уявити, як така думка взагалі може виникнути? Моя мета – попередити людей, які навіть нічого не відчувають, жодних симптомів. Немає різниці, чи ти зірка, чи мегазірка. Ти – просто жива людина, яка складається з бактерій, з крові, з води. І вірус можна підхопити будь-кому. І, як у моєму випадку, навіть про це і не здогадуватися. От що підступно».

Немає різниці, чи ти зірка, чи мегазірка. Ти – просто жива людина, яка складається з бактерій, з крові, з води. І вірус можна підхопити будь-кому

Він закликав усіх, хто має найменші симптоми або ж повернувся з відпустки, зробити ПЛР-тест на коронавірус. Так можна захистити не лише себе, а і оточуючих, каже Грубич.

«Є випадки, летальні випадки, коли людина нічого не відчувала, жодного болю, а потім її за кілька днів з’їдало, тому що в легенях можуть відбуватися такі процеси, які потім невідворотні... Зараз після відпусток люди повернулися. Якщо не кожному, то багатьом із них треба зробити ці тести. У державній лабораторії треба чекати дуже довго, і при цьому у тебе мають бути вже безумовні симптоми. А просто так, якщо хочеш перевіритися, то можна звернутися лише у приватні лабораторії. Це від 700, а в середньому 1600 гривень коштує такий тест. Це б’є по бюджету, але здоров’я і чужа безпека дорожчі», – каже ведучий.

Після того, як про захворювання Грубича дізналися, до нього по-іншому почали ставитися і сусіди: «Поки не оприлюднив цю новину, я ходив спокійно, ніхто мене не чіпав, А потім мені передали консьєржі, та син розповідав, що тепер у під’їзді починається щось. Дехто боїться: «Як же ж так? Він тут серед нас, у нас маленькі діти». Ви розумієте, яка дрімучість? Поки ти не плюнеш, не підеш у близький контакт, нічого нікому не загрожує. Це не атомна енергія, яка всюди».

Просто так, якщо хочеш перевіритися, то можна звернутися лише у приватні лабораторії. Це від 700, а в середньому 1600 гривень коштує такий тест

Де саме подружжя Грубичів заразилися, журналіст не знає. На його думку, найімовірніше це сталося у поїзді, коли родина їхала на відпочинок. За його словами, майже всі місця у поїзді були зайняті, а помінятися місцями з іншими так, щоб принаймні усім чотирьом їхати в одному купе, не вийшло.

«Шукати причини виникнення болячки саме у мене – Шерлок Холмс запариться. Бо контактів різних було багато, при цьому ані масок, ані соціальної дистанції ніхто з моїх близьких не уникав. Найбільша ймовірність зараження – поїздка у поїзді», – написав Грубич у фейсбуці.

Зараз Костянтин почувається добре, і вже не має симптомів хвороби. На відміну від дружини.

«Ставити крапку в нашій історії ой як зарано. Прислухаюся до себе і до членів родини. Нікому не відомо, як вірус поведе себе далі, і тому своєму відносно нормальному самопочуттю радію обережно. Дай Боже, щоб на цьому все і закінчилося. Усі сили кидаємо на видужання Свєти», – резюмував Костянтин у фейсбуці.