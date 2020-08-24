«Дбаючи про себе, ви дбаєте про всіх» – Олена Зеленська

Радіо Свобода у рубриці #МояІсторія розповідає історії людей, на життя яких вплинула пандемія коронавірусу COVID-19. Це – лікарі, які рятують життя і ризикують своїм; пацієнти, які борються із недугою; родичі тих, хто інфікувався і захворів; малі підприємці, які рятують свій бізнес чи навіть відкривають під час епідемії нові можливості.

В Україні на 24 серпня, за даними МОЗ, у зв’язку із коронавірусною епідемією зафіксували 106 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19; 2293 людини померли, одужали понад 52,5 тисячі людей.

Хвороба не оминула дружину президента України. Ще 12 червня Олена Зеленська повідомила, що захворіла на COVID-19.​ В Офісі президента тоді заявили, що сам Зеленський переходить на особливий режим роботи.​

А 3 липня в Офісі президента України повідомили, що дружина Володимира Зеленського одужала і виписалася з лікарні. Вона почувається добре та щаслива знову бути з родиною. «Подолавши COVID-19, Олена Зеленська все ж потребує продовження лікування від викликаної ним двобічної пневмонії та проходитиме його вдома», – йшлося в повідомленні президентської канцелярії у Telegram.

Радіо Свобода надсилало запит на інтерв'ю з першою леді, щоб дізнатися від неї самої про досвід боротьби з вірусом, однак після довгої паузи, як вона пояснила сама, «пов'язаної з хворобою», Олена Зеленська вирішила розповісти свою історію на своїй сторінці в інстаграмі.

Президентові й найближчому колу людей, з якими він перебуває в постійному контакті, роблять цей тест щотижня



«Звістка про хворобу стала для мене повною несподіванкою. Не було жодних симптомів. Просто черговий тест виявився позитивним. Президентові й найближчому колу людей, з якими він перебуває в постійному контакті, роблять цей тест щотижня. – пише Зеленська. – Зараз мені та моєму синові це вже не потрібно, тому що ми перехворіли й маємо антитіла до вірусу. Допоки вони в достатній кількості, на думку лікарів, знову захворіти неможливо. Але навіть це не аксіома. Тому що вірус взагалі нетиповий і поки невідомо, як він проявлятиме себе надалі» – розповідає перша леді.

«На жаль, особливість цього вірусу в тому, що спочатку людина може не відчувати жодних симптомів, а вже за два-три дні – пневмонія. Зі мною було саме так. Два дні я насолоджувалася переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (десь 39,6), комп’ютерна томографія, яка й показала двостороннє запалення легень», – поділилася досвідом Олена Зеленська, і, передбачаючи наступне запитання – чи дитина також хворіла, розповіла:

Я розуміла, що хтось із родини теж може заразитися. На щастя, син легко переніс хворобу, було тільки незначне підвищення температури. Відтоді ми були в лікарні разом, удвох нам було веселіше

«Коли я була «на піку» хвороби (мала три найнеприємніші дні, коли почувалася справді погано – страшенно боліла голова, додавався сильний нескінченний кашель), ми дізналися, що мій семирічний Кирило також має позитивний результат тесту. Не можу сказати, що для мене це стало несподіванкою. – зізнається Оленаи Зеленська. – Авжеж, я розуміла, що хтось із родини теж може заразитися. На щастя, син легко переніс хворобу, було тільки незначне підвищення температури. Відтоді ми були в лікарні разом, удвох нам було веселіше».

Також вона зізналася, що було нелегко, додавши, що більше турбувалася не за себе, а за близьких: «Сильно переживала за здоров'я людей, з якими контактувала напередодні».

Дружина президента уточнила, що хвороба та відновлення після неї тривали понад місяць. Вона закликала українців берегти себе та не недооцінювати цю хворобу.

За її словами, вона поборола хворобу та має антитіла до вірусу, але продовжує носити маску в публічних місцях. «Так, можливо, у цьому вже немає потреби… Але в нашому суспільстві зараз діють особливі правила й нові норми етики. І я надягаю маску з поваги до оточуючих. Тому що так правильно» – каже Олена Зеленська.

Я досі не можу зрозуміти, яка кнопка ліфта чи дверна ручка «подарували» мені вірус, досі почуваюся винною перед близькими, які страшенно за мене переживали



«Я досі не можу зрозуміти, яка кнопка ліфта чи дверна ручка «подарували» мені вірус, досі почуваюся винною перед близькими, які страшенно за мене переживали. Тому благаю – не розслабляйтеся передчасно! Навіть якщо ви впевнені в силах свого організму, поруч є люди, які, на жаль, можуть не впоратися. Дбаючи про себе, ви дбаєте про всіх», – наголосила перша леді.

Наостанок вона закликала: «Будь ласка, бережіть себе! Не недооцінюйте цю хворобу! Я на власному прикладі відчула, який підступний цей вірус. Я – здорова людина, але все одно було нелегко. А скільки людей не витримали натиску інфекції».

Раніше, коли вперше Олена Зеленська повідомила про свою хворобу, вона пояснила, чому написала про це:

Пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших

«Хочу, щоб усі пам'ятали: зарано втрачати пильність!

Повертаючись до активного соціального життя, пам’ятаймо, що від кожного з нас залежить не тільки особисте здоров’я, а й здоров’я інших: близьких, друзів, колег і навіть незнайомої людини, яка разом з нами їде у ліфті чи стоїть у черзі на касі в супермаркеті...

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Багато хто каже: «Навіщо мені носити маску? Я не боюся заразитися!»

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Маска для того, щоб не заразити інших! Ти можеш не знати про те, що інфікувався, не відчувати жодних симптомів і… бути НЕБЕЗПЕЧНИМ для тих, хто поруч.

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Маска у громадському місці – це не тільки правило, а ще й знак поваги до інших людей!» – резюмувала Олена Зеленська.