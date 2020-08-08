Шмигаль вважає критику карантину з боку представників місцевої влади «політичною»

Більшість українців розуміє доцільність карантину, натомість мери окремих міст висловлюються проти нього як політики, вважає прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Більшість людей розуміє небезпеку і розуміє, що обмеження мають бути. Питання: які це мають бути обмеження, в яких кількостях, межах і так далі? Ті речі, про які ви говорите, коли двоє мерів висловили незгоду. Вони мають право висловлювати незгоду. Це політичні фігури. Вони проявляють політичну активність на фоні передвиборчого процесу. Але в той же час держава має в руках всі інструменти для того, щоб процес був керований», – сказав Шмигаль.

Голова уряду, який раніше очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію, додав, що більшість мерів міст, на його думку, є «дуже відповідальними людьми».

«Заяви мерів є, на мою думку, політичними. Загалом з мерами у нас є діалог, конструктивна співпраця. Ми не один селектор разом провели, з багатьма мерами співпрацюємо. Моя історія і на посаді прем’єр-міністра почалася з регіонів. І я розумію і відповідальність мерів, їхню психологію і підходи їхні до роботи», – стверджує він.

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Від 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, за якими регіони країни ділять на чотири зони, відповідно до темпів поширення COVID-19: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону».

До «червоної» зони зокрема потрапили Луцьк і Тернопіль. Представники місцевої влади в цих містах висловлювали незгоду з цими рішеннями.

7 серпня статуси цих міст змінилися.