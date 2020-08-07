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07 серпня 2020, Київ 15:58
Новини | Коронавірус

Зміни у карантинних зонах: Тернопіль віднесли до «зеленої» зони, Харків – до «червоної»

Харків віднесли до «червоної» зони епідемічної небезпеки

В Україні оновили поділ на карантинні зони епідемічної небезпеки, про що свідчить інтерактивна карта.

За новими даними, до «червоної» зони потрапили Харків, Костопільський район Рівненської області та Кіцманський район Чернівецької області.

Тернопіль, який протягом тижня був «червоною» зоною, нині опинився у «зеленій», Луцьк з «червоної» віднесли до «помаранчевої» зони.

Київ залишається у «зеленій» зоні.

Від 1 серпня в Україні почали діяти нові правила адаптивного карантину, за якими регіони країни ділять на чотири зони, відповідно до темпів поширення COVID-19: «зелену», «жовту», «помаранчеву» і «червону».

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