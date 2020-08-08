«Укрзалізниця» відновлює зупинку потягів далекого сполучення в Луцьку й Тернополі

Державний перевізник «Укрзалізниця» відновлює зупинки низки потягів далекого сполучення в Луцьку та Тернополя на виконання рішень місцевих обласних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це компанія повідомила 8 серпня.

Скасування обмежень стосуватиметься поїздів: №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

Крім того, повідомляє перевізник, з 8 серпня в Луцьку та Тернополі відновлюються зупинки приміських поїздів. З 10 серпня планується відновити зупинки всіх приміських поїздів, які курсують через ці міста.

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«Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд», – запевняють в «Укрзалізниці».

При цьому пасажири повинні носити захисні маски чи респіратори та «суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції».

«Укрзалізниця» повідомила про скасування зупинок поїздів далекого сполучення в Луцьку та Тернополі 3 серпня, коли ці міста потрапили в «червону зону» загрози коронавірусної хвороби COVID-19. 7 серпня статуси цих міст змінилися.