«Укрзалізниця» відновлює курсування 14 приміських потягів

Державний перевізник «Укрзалізниця» повідомляє про відновлення низки приміських пасажирських перевезень з 7 і 10 серпня.

За заявою компанії, вона відновлює рух 14 потягів територією Південної, Одеської та Донецької залізниць. Так, з 7 серпня Південня залізниця відновлює роботу потягів між пунктами Харків-Пасажирський і Зачепилівка, Одеська залізниця – між станціями Гайорон і Вінниця.

З 10 серпня відновлять курсування потяги між Херсоном і Снігурівкою.

Донецька залізниця з 10 серпня відновлює курсування потягів за такими напрямками:

Попасна – Сіверськ, 03:44-05:24

Сіверськ – Попасна, 06:40-08:20

Попасна – Сіверськ, 13:00-14:40

Сіверськ – Попасна, 15:40-17:20

Волноваха – Комиш-Зоря, 07:22-09:54

Комиш-Зоря – Волноваха, 12:48-15:24

Волноваха – Комиш-Зоря, 18:54-21:11

Комиш-Зоря – Волновах, 02:50-05:10

Водночас «Укрзалізниця» нагадує, що пасажири та працівники потягів повинні носити захисні засоби.

Напередодні перевізник повідомив, що відновлює продаж всіх місць у поїздах зі 800-ю нумерацією, які прямують із або до Києва.