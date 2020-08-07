«Укрзалізниця» відновлює курсування 14 приміських потягів

Державний перевізник «Укрзалізниця» повідомляє про відновлення низки приміських пасажирських перевезень з 7 і 10 серпня.
За заявою компанії, вона відновлює рух 14 потягів територією Південної, Одеської та Донецької залізниць. Так, з 7 серпня Південня залізниця відновлює роботу потягів між пунктами Харків-Пасажирський і Зачепилівка, Одеська залізниця – між станціями Гайорон і Вінниця.
З 10 серпня відновлять курсування потяги між Херсоном і Снігурівкою.
Донецька залізниця з 10 серпня відновлює курсування потягів за такими напрямками:
- Попасна – Сіверськ, 03:44-05:24
- Сіверськ – Попасна, 06:40-08:20
- Попасна – Сіверськ, 13:00-14:40
- Сіверськ – Попасна, 15:40-17:20
- Волноваха – Комиш-Зоря, 07:22-09:54
- Комиш-Зоря – Волноваха, 12:48-15:24
- Волноваха – Комиш-Зоря, 18:54-21:11
- Комиш-Зоря – Волновах, 02:50-05:10
Водночас «Укрзалізниця» нагадує, що пасажири та працівники потягів повинні носити захисні засоби.
Напередодні перевізник повідомив, що відновлює продаж всіх місць у поїздах зі 800-ю нумерацією, які прямують із або до Києва.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ