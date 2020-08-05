Мінінфраструктури рахує вартість охорони в поїздах – Криклій

Міністерство інфраструктури рахує вартість охорони в поїздах, повідомив голова відомства Владислав Криклій.

«Зараз із поліцією обговорюється варіант, скільки це буде коштувати, щоб забезпечити. Або підрозділи воєнізованої охорони. Яка це буде вартість? Мова йде винятково про нічні потяги», – сказав Криклій.

Він зазначив, що ставити в кожному вагоні представника правоохоронних органів буде занадто дорого.

«Це буде відображатися на вартості квитка або треба знову брати фінансування з бюджету, чималі витрати, які я не впевнений, що наразі раціонально їх закладати», – зазначив міністр.

Він наголосив, що необхідно забезпечити провідників індивідуальними засобами захисту для самооборони, налаштувати кращу комунікацію, щоб провідники могли використати тривожну кнопку і щоб правоохоронці чекали на поїзд на найближчій станції.

1 серпня стало відомо, що на пасажирку поїзда сполученням Київ-Маріуполь був здійснений напад. Після інциденту затримали 45-річного раніше судимого чоловіка.

«Укрзалізниця» закликала поновити супроводження співробітниками Національної поліції поїздів далекого сполучення. Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко , що «з точки зору безпеки було б правильно, щоб адміністрація «Укрзалізниці» на оплачуваній основі забезпечувала найм охорони для супроводу прямування пасажирських поїздів на основних маршрутах».

Член наглядової ради «Укрзалізниці» Сергій Лещенко заявив, що кожного року оплата послуг охорони коштуватиме компанії 250 мільйонів гривень.