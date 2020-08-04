«Укрзалізниця» звільнить працівників поїзда, в якому побили жінку

Працівників, через недбалість яких сторонній чоловік проник до поїзда №9/10 Київ – Маріуполь і побив пасажирку, звільнять, повідомила 4 серпня «Укрзалізниця».

«У ході оперативного службового розслідування інциденту встановлено, що на станції П’ятихатки-Стикові, скориставшись відсутністю провідника на робочому місці, чоловік самовільно увійшов до вагона №3 і зайняв вільне місце. Близько 03:30 до провідника вагона №4 звернулася пасажирка з ознаками побиття й попросила про допомогу. На жаль, провідники не надали належної допомоги, яка передбачена в таких випадках. Зловмисника затримали правоохоронці, а поїзна бригада надала всі необхідні свідчення», – йдеться в повідомленні.

В УЗ додали, що із посад звільнять провідника вагона, в якому стався інцидент, начальника поїзда, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників і заступника начальника Маріупольського вагонного депо.

Крім того, в «Укрзалізниці» заявили, що провели додатковий інструктаж усіх провідників щодо недопущення такої ситуації в майбутньому.

В УЗ вкотре наголосили на «нагальній необхідності» поновлення супроводу поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції «для повної безпеки пасажирів».

1 серпня стало відомо, що на пасажирку поїзда сполученням Київ-Маріуполь було здійснено напад, зловмисника, 45-річного раніше судимого чоловіка затримали, повідомили в МВС. «Застосувавши фізичну силу до жінки, п’яний зловмисник намагався задовольнити статеву пристрасть. За даним фактом слідчі розпочали два кримінальних провадження», – повідомили у столичній поліції.

«Укрзалізниця» попросила у постраждалої пасажирки вибачення за інцидент, наголосивши на нагальній необхідності поновлення супроводження поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів.

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, реагуючи на інцидент у фейсбуці, заявив, що «з точки зору безпеки було б правильно, щоб адміністрація «Укрзалізниці» на оплачуваній основі забезпечувала найм охорони для супроводу прямування пасажирських поїздів на основних маршрутах».

Нині в українських поїздах фактично відсутні правоохоронці. Вони були позбавлені функції гарантування громадського порядку там у 2013 році.