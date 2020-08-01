«Спроба зґвалтування» у поїзді: УЗ просить надати поліцейських, у МВС пропонують наймати платну охорону 

В «Укрзалізниці» в суботу повідомили, що в ніч на 1 серпня на пасажирку поїзда №84 сполученням Київ-Маріуполь було здійснено напад, зловмисника затримала поліція.

«За інформацією пасажирки, один із пасажирів – чоловік без верхнього одягу, вдерся до купе, де вона перебувала із неповнолітнім сином, та почав наносити їй тілесні ушкодження й намагався зґвалтувати. Про вказаний інцидент було повідомлено машиніста та начальника поїзда. Зловмисника було затримано правоохоронцями, а поїзна бригада надала усі необхідні свідчення. Дії вказаної особи буде кваліфікувати офіційне слідство», – йдеться в повідомленні на сайті «Укрзалізниці».

У повідомленні перевізник просить у постраждалої пасажирки вибачення за інцидент.

В УЗ кажуть, що вкотре наголошують на нагальній необхідності поновлення супроводження поїздів далекого сполучення під час руху співробітниками Національної поліції для повної безпеки пасажирів.

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, реагуючи на інцидент у фейсбуці, заявив, що «з точки зору безпеки було б правильно, щоб адміністрація «Укрзалізниці» на оплачуваній основі забезпечувала найм охорони для супроводу прямування пасажирських поїздів на основних маршрутах».

Геращенко уточнив, що затриманий через підозру у нападі і спробі зґвалтування 45-річний чоловік є уродженцем Запоріжжя, тричі судимий.

«Поліція і прокуратура готують йому підозру за статтями – завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості та спроба зґвалтування. Поліція і прокуратура проситиме суддю вибрати запобіжний захід у вигляді арешту без права виходу під заставу», – повідомив Геращенко.

У прокуратурі Києва виданню «Українська правда» повідомили, що чоловікові вже обрали запобіжний захід – 2 місяці арешту без права внесення застави.

У березні в рамках пілотного проєкту «Укрзалізниця» повідомила, що співробітники поліції почали супровід двох пасажирських поїздів. Тоді повідомлялося, що «Укрзалізниця» та Національна поліція працюють над спільним планом дій щодо збільшення кількості поїздів, що курсуватимуть у супроводі правоохоронців.

Нині в українських поїздах фактично відсутні правоохоронці. Вони були позбавлені функції гарантування громадського порядку там у 2013 році.